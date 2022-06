Mecz Traweny Trawniki z Tarasolą Cisy Nałęczów był popisem kibicowskiego dopingu

Lublin. Ostatnie lato Czekoladowego. "To decyzja dobrze przemyślana i ostateczna"

Pierwszy lokal pod szyldem Czekoladowy został otwarty we wrześniu 2012 r. przy ul. Jana Sawy w Lublinie. Potem dołączyły do niego kolejne. Dziś działają cztery. Najczęściej odwiedzany jest ten przy ul. Kołłątaja, ale najważniejszy jest ten przy ul. Liliowej. To właśnie tam trwa produkcja.