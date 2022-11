Orion Niedrzwica – Janowianka Janów Lubelski 1:4. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Jeszcze nigdy w historii nie pokonaliśmy ich tak pewnie – powiedział Krzysztof Kołtyś, kierownik Janowianki. Piłkarze z Janowa Lubelskiego dominowali na boisku przez pełne 90 min. Bardzo szybko objęli prowadzenie, bo już w 11 min Bekzod Akhmedov wykorzystał rzut karny. Został on podyktowany po tym jak Piotr Bednarek zatrzymał piłkę ręką w obrębie pola karnego.

Szybko zdobyty gol pozwolił Janowiance nieco mocniej skupić się na defensywie i spokojnie czekać na okazje do kontrataku. Dobrze dysponowany był jednak Bartłomiej Kryska, który w pierwszej połowie co najmniej dwa razy uchronił swój zespół przed stratą kolejnych bramek. Nie miał jedynie nic do powiedzenia w 24 min, kiedy Wojciech Branewski strzałem głową zdobył drugiego gola dla gości.

Po zmianie stron nadal trwał popis dwójki ofensywnych piłkarzy ze Wschodu. W 53 min gola zdobył Akhmedov, a w 61 min Jurij Perin. Pierwszy to Uzbek, o którym od kilku miesięcy mówi całe województwo. Był już jedną nogą w III-ligowej Lubliniance, ale ostatecznie ten transfer upadł. W zimie prawdopodobnie znowu spróbuje opuścić Janów Lubelski. Ponoć rozważa dwa kierunku. Jednym jest powrót do Lublinianki. Drugą opcją jest transfer do III-ligowej Stali Stalowa Wola. Nawet jeżeli Akhmedov opuści w zimie Janowiankę, to w klubie wciąż powinno pozostać drugiej wschodnie żądło, czyli Jurij Perin. W sobotę Ukrainie zaliczył już 10 trafienie w tym sezonie i jest najskuteczniejszym piłkarzem Janowianki. Dwa gole mniej na swoim koncie ma Piotr Darmochwał. Były piłkarz Wisły Puławy w sobotę zdobył honorowego gola dla Orionu. Miało to miejsce z rzutu karnego w 82 min. (kk)

Orion Niedrzwica – Janowianka Janów Lubelski 1:4 (0:2)

Bramki: Darmochwał (82 z karnego) – Akhmedov (11 z karnego, 53), W. Branewski (24), Perin (61),

Orion: Kryska – Figura, Paździor, Bednarek, Dziwulski, Piorun, Szymuś (41 Parczewski), Żarnowski, Darmochwał, Sobiech, Bielak (82 Adamczyk).

Janowianka: Janicki – Szymecki (70 Kowalczyk), T. Sadowski, Mulawa, M. Pawełkiewicz, Akhmedov, Birut, W. Branewski (72 Oleszko), A. Pawełkiewicz (62 Kamiński), Szafraniec (62 Bodziuch), Perin (88 Lepiejza).

Żółte kartki: Bielak - Kamiński. Sędziował: Ciupek. Widzów: 100.

Problemy lidera

KS Cisowianka Drzewce mocno męczył się z MKS Ruch Ryki. Ekipa Łukasza Gizy wygrała dopiero po trafieniu Karola Kality

Wyniki: Sokół Konopnica – Polesie Kock 1:3 (Bednarski 39 – Głowacki 20, Kobiałka 30, Niedziela 60) * Orion Niedrzwica – Janowianka Janów Lubelski 1:4 (Darmochwał 82 z karnego – Akhmedov 11 z karnego, 53, W. Branewski 24, Perin 61) * KS Góra Puławska – Unia Bełżyce 3:0 (Semeniuk 38, Korczak 45+2, Piotrowski 65) * Tur Milejów – Stok Zakrzówek 1:0 (Winiarczyk 65) * Sygnał Lublin – Błękit Cyców 1:1 (Karaś 83 - Szkutnik 65) * Tarasola Cisy Nałęczów – LKS Stróża 0:0 * Avia II Świdnik – Wisła II Puławy 5:1 * MKS Ruch Ryki – KS Cisowianka Drzewce 0:1 (Kalita 43).