Przemysław Drabik (Sygnał Lublin): Mam pomysł na zespół w IV lidze i wierzę w utrzymanie

Co zadecydowało o zwycięstwie Sygnału Lublin w rozgrywkach lubelskiej klasy okręgowej?

– Na pewno ważnym elementem było zaangażowanie wielu ludzi. Sami zawodnicy podeszli bardzo poważnie do naszych planów. Chcieliśmy powalczyć o awans do IV ligi i bardzo cieszę się, że nam się to udało. Drugą sprawą jest atmosfera w drużynie oraz w klubie. Kiedy ona jest dobra, to można robić wielkie rzeczy. A dla nas ten awans jest wielką rzeczą. 10 lat temu Sygnał znikał z piłkarskiej mapy Lubelszczyzny. Udało się go odbudować i nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich ludzi związanych z klubem. Również z naszej akademii, gdzie trenuje kilkaset dzieci.

Pewnie przez skromność nie wspomniał pan o swojej osobie, a to też był bardzo ważny element wpływający na wynik sportowy...

– Jestem trenerem seniorów od stycznia 2018 roku. Miałem czas poukładać zespół według własnego uznania. Komfort pracy w tym klubie jest olbrzymi. Cały czas czułem zaufanie ze strony prezesów czy zarządu. Miałem je nawet w momencie, kiedy spadliśmy do A klasy. Później dwa lata spędziliśmy w niższej lidze. Trzy lata temu weszliśmy do okręgówki, a teraz możemy się cieszyć z awansu. Tu jest mnóstwo dobrych ludzi i świetnie się tu pracuje. Muszę też wspomnieć o Jacku Łysiaku, który przygotowuje murawę. To znakomity profesjonalista. Dzięki niemu mamy jedną z najlepszych muraw w całej lidze. To są detale, ale one wszystkie składają się na większą całość.

27 bramek zdobył dla was Jakub Olszewski. Czy to największy skarb Sygnału?

– Nie byłoby tych 27 trafień, gdyby nie zespół. Mamy indywidualności, ale zespół jest najważniejszy. Wielu zawodników w mojej ekipie miało strzelonych po kilka bramek. A Kuba? Gdyby był pazerny na gole, to miałby ich więcej. Ale on nawet, kiedy miał przed sobą pustą bramkę, to wolał oddać piłkę koledze. Musze też wspomnieć o Samuelu Mirosławie, który zrobił olbrzymi progres. Obrona grała na wysokim poziomie, pomocnicy kreowali grę, ale również pomagali obronie. W tym zespole jest jakość i ona dała nam ten sukces.

Ważnym elementem było utrzymanie przy drużynie Etany Brillanta Monroe. Chociaż był kontuzjowany przez kilka tygodni, to widać było, że czuje się częścią drużyny. Dla obcokrajowca nie jest to częsta sytuacja.

– To pokazuje, że u nas jest rodzinna atmosfera. On wcześniej miał propozycje gry wyżej, ale zadeklarował, że chce awansować z Sygnałem do IV ligi. Teraz też już powiedział, że zostaje z nami na kolejny sezon.

Jaki jest cel Sygnału na nadchodzący sezon w IV lidze?

– Utrzymać się. Chcemy grać dobrą piłkę, ale za rywali będziemy mieli bardzo mocnych przeciwników.

Zaskoczył mnie pan, bo myślałem, że wspomni pan o kolejnym awansie...

– Nie, jest kilka zespołów, które dysponują większymi budżetami. To pozwoliło im ściągnąć piłkarzy z doświadczeniem w II czy III lidze. Boisko wszystko jednak weryfikuje. Mam pomysł na ten zespół w IV lidze i wierzę, że uda nam się zachować ligowy byt.