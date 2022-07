Sokół Konopnica może stracić ważnego zawodnika

Sokół poprzedni sezon zakończył na 11 miejscu, co jest wynikiem mocno rozczarowującym. Zespół Tomasza Prasnala przez wiele tygodni okupował miejsca spadkowe, które opuścił dopiero dzięki znakomitemu finiszowi rozgrywek. Dużą zasługę w utrzymaniu okręgówki dla Sokoła miał Mateusz Wrzyszcz.

Ten bardzo skuteczny napastnik w najważniejszych meczach poprzedniego sezonu brał ciężar odpowiedzialności na swoje barki i zdobywał kluczowe bramki. Tak było chociażby w mecz z Piaskovią, kiedy zanotował hat-tricka, a jego zespół wygrał 3:2. Podobnie było w rywalizacji z Janowianką, kiedy jego dwa trafienia pozwoliły Sokołowi wywalczyć sensacyjny remis. Wrzyszcz był w stanie pokonać również bramkarza innego bardzo silnego zespołu, Stali Poniatowa. Ten gol akurat Sokołowi nic nie dał, bo lider okręgówki rozgromił ekipę z Konopnicy.

Być może jednak pozwolił Wrzyszczowi pojawić się w notatniku trenera Stali, Kamila Witkowskiego. Z naszych informacji wynika bowiem, że ten klub mocno zainteresował się napastnikiem i może on niedługo zasilić szeregi beniaminka IV ligi. – Jeżeli rzeczywiście nas opuści, to będziemy musieli poukładać sobie na nowo ofensywę. Mateusz to ważny członek tej formacji – mówi Sławomir Sarna, prezes klubu z Konopnicy.

Sokół opuszczą najprawdopodobniej również Stanisław i Wojciech Ryba. Piłkarski los pierwszego nie jest jeszcze znany. Drugi z braci Ryba natomiast zamierza mocniej skupić się na sędziowaniu. W tej profesji idzie mu coraz lepiej i otrzymuje do prowadzenia coraz bardziej istotne mecze.

Sokół wznowi treningi w poniedziałek, a drużynę nadal będzie prowadził Prasnal. Dla byłego piłkarza Górnika Zabrze czy Górnika Łęczna to już szósty sezon w roli opiekuna Sokoła. Jego podopieczni mają tez ustalony harmonogram gier towarzyskich, a sparingpartnerami będą m.in. LKS Kamionka czy Ruch Popkowice.

Dzisiaj treningi wznawia MKS Ruch Ryki. Dziewiąta drużyna minionego sezonu ma w planach ciekawe mecze towarzyskie. W gronie rywali są KS Cisowianka Drzewce, Sęp Żelechów czy Wisła II Puławy. Już wczoraj treningi rozpoczął natomiast beniaminek okręgówki KS Góra Puławska. Podopieczni Michała Walendziaka w okresie przygotowawczym zmierzą się z rezerwami Wisły, Garbarnią Kurów, Gracją Tczów, Wilkami Wilków, a także wezmą udział w towarzyskim turnieju w Dęblinie.