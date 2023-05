Sygnał Lublin – Unia Bełżyce 1:1. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Kibicom zgromadzonym na trybunach stadionu przy ul. Zemborzyckiej w Lublinie sobotni punktów mecz mógł się podobać. Trochę inaczej tę rywalizację odbierają trenerzy uczestniczących w niej zespołów. Obie drużyny zagrały dość wesoły futbol, w którym nie brakowało licznych błędów. Najgorsze, że większość z nich pozostała bez konsekwencji, bo wynik spotkania to zaledwie 1:1. – Każda z drużyn miała po co najmniej 5 czy 6 stuprocentowych okazji – wyjaśnia Przemysław Drabik.

Trener gospodarzy przez większość sezonu narzekał na jakość swojej formacji defensywnej. Ostatnie występy lublinian pokazują, że chyba wreszcie w Sygnale uporali się z tym problemem. Niestety, ale wyleczenie jednaj choroby, spowodowało pojawienie się innej. Tym razem dotknęła ona ofensywy i braku skuteczności napastników. Do tej pory nie było z tym problemu – 82 gole w 26 spotkaniach to niezły wynik. Niestety, ale ostatnie dwa mecze to już mniej skuteczne występy. W środowym meczu z Orionem Niedrzwica Sygnał miał multum okazji, ale ostatecznie wykorzystał tylko jedną i przegrał 1:2. W sobotniej rywalizacji z Unią Bełżyce sytuacja się powtórzyła. Swoje kłopoty mieli jednak także rywale, więc obie ekipy podzieliły się punktami.

Co warto zapamiętać z sobotniej rywalizacji w Lublinie? Na pewno gole, bo one był przedniej urody. Wynik otworzył w 4 min Bartłomiej Wójtowicz, który przymierzył w samo okienko z około 20 m. Wyrównanie padło w 35 min za sprawą Brillanta Monroe Etany. Kameruńczyk uderzył z około 20 m, piłka po minimalnym rykoszecie zatrzepotała w siatce. Stało się tak chociaż rozpaczliwie interweniować próbował Samuel Mirosław. Bramkarz Sygnału swoje momenty chwały miał w drugiej połowie, kiedy kilka razy uratował skórę swoim kolegom.

Sygnał Lublin – Unia Bełżyce 1:1 (1:1)

Bramki: Etana (35) – Wójtowicz (4).

Sygnał: Mirosław – Białecki, Baran, Gąsior, Sztejno, Jabłoński, Etana, Panek, Karwat (75 Bubicz), Karaś, Fiedeń (46 Bara).

Unia: Toruń – Bartoszcze, B. Sieńko, Dajos, D. Sieńko (77 Sułek), Pomorski, Plewik, .D. Żyszkiewicz, Dados (70 Tatara), Wójtowicz (77 Gałka), Kołodziejczyk.

Żółte kartki: Gąsior, Etana - Dados. Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 200.

Obudzili się po przerwie

Lubelska klasa okręgowa Orion Niedrzwica umocnił się w czubie tabeli dzięki rozbiciu aż 6:1 Błękitu Cyców. Co ciekawe, podopieczni Jacka Paździora wszystkie bramki zdobywali w drugiej połowie

Wyniki: Sokół Konopnica – Janowianka Janów Lubelski 0:3 (Perin 24, 64, Birut 27) * Sygnał Lublin – Unia Bełżyce 1:1 (Etana 35 – Wójtowicz 4) * Orion Niedrzwica – Błękit Cyców 6:1 (Ł. Sobiech 56 z karnego, Szymuś 70, Dziwulski 72, 81, Figura 76, Koper 82 – Spencer 22) * Avia II Świdnik – KS Cisowianka Drzewce 1:2 (Kobus 7, Filozof 72) * Tarasola Cisy Nałęczów – Wisła II Grupa Azoty Puławy 2:1 (Nowak 14, 56) * KS Góra Puławska – LKS Stróża 3:2 (Kułagowski 60 z karnego, Sosik 70, Próchniak 90+4 – Miazga 7, Wojtowicz 25) * MKS Ruch Ryki – Stok Zakrzówek 7:1 (Bułhak 4, 16, 33, Oleksiuk 20, 48, M. Gałązka 67, Woźniak 88) * Tur Milejów – Polesie Kock 2:4.