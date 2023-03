Transferowy hit w lubelskiej klasie okręgowej

To drugi transfer lidera lubelskiej klasy okręgowej przeprowadzony w zimowej przerwie. Przypomnijmy, że wcześniej do Cisowianki dołączył Michał Ruciński, młody zawodnik Wisły Puławy.

Greniuk jest zdecydowanie bardziej doświadczony, a jego transfer śmiało można nazwać hitem w „okręgówce”. 26-letni pomocnik otarł się nawet o Ekstraklasę – w sezonie 2016/2017 był w kadrze Górnika Łęczna, który grał wówczas na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Ostatecznie, nie zagrał w niej ani razu, ale miał okazję obejrzeć sporo spotkań z wysokości ławki rezerwowych. Greniuk grał też w Unii Hrubieszów, a ostatnio w IV-ligowej Świdniczankce Świdnik. - Do przejścia do drużyny Cisowianki skłonił mnie ciekawy projekt rozwoju klubu. Wraz z pierwszymi treningami utwierdziłem się w przekonaniu, że jest to drużyna, która posiada w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników i zasługuje na grę w wyższej lidze. Czuję się bardzo dobrze w nowej drużynie, w której jakość piłkarska jest na bardzo wysokim poziomie oraz atmosfera jaką tworzą zawodnicy wraz z działaczami klubu. Mam nadzieję, że szybko przekonam sympatyków Cisowianki do swoich możliwości na boisku – powiedział klubowym mediom społecznościowym Bartłomiej Greniuk.

Ciekawie jest nie tylko na rynku transferowym, ale również na polu sparingów. Kolejny dobry mecz zaliczył MKS Ruch Ryki. Podopieczni Sebastiana Kozdroja ograli 2:1 Gryf Policzna z radomskiej klasy okręgowej. Obie bramki dla Ruchu zdobył Bartłomiej Bułhak.

Kapitany tydzień ma za sobą Unia Bełżyce, która ograła Stal Poniatowa oraz Tęczę Kraśnik. Z tym pierwszym rywalem, na co dzień grającym w IV lidze, Unia zwyciężyła 4:2, a gole dla niej zdobywali Eryk Kołodziejczyk, Dawid Żyszkiewicz, Dawid Pomorski i Michał Kowalewski. Tęcza, czyli aktualny lider jednej z grup lubelskiej B klasy, przegrała z Unią aż 0:9. Po tym spotkaniu najbardziej zadowolony był Bartłomiej Wójtowicz, którym skompletował hat-tricka. Oprócz niego na listę strzelców po dwa razy wpisali się Jakub Gałka, Patryk Rudzki i jeden z graczy testowanych.

Dobre humory są też w Konopnicy. Miejscowy Sokół ograł 4:0 GLKS Głusk z A-klasy. Hokejowy wynik zanotowano w starciu KS Góra Puławska z A-klasowym KKS Garbarnia Kurów. Lepsi byli przedstawiciele lubelskiej klasy okręgowej, którzy zwyciężyli 8:7. Po dwa trafienia w tym meczu zapisali na swoich kontach Karol Korczak, Dominik Czapla i Wojciech Woźniak. Oprócz nich po razie na listę strzelców wpisali się jeszcze Kamil Trochym i Aleksander Pionka.