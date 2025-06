Ten bon okazał się hitem w Podlaskiem. Lubelskie nad tym pracuje

12 maja Wojciech Sosnowski (KO) złożył interpelację w tej sprawie. „Z niepokojem obserwuję brak skutecznych działań ze strony Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego na rzecz wsparcia branży turystycznej w naszym regionie. W obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej, spadku liczby turystów oraz rosnących kosztów działalności, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych kroków w celu ożywienia sektora turystyki” - napisał do marszałka radny sejmiku, na co dzień naczelnik gabinetu prezydenta Białej Podlaskiej.

Jego zdaniem, samorząd wzorem województwa podlaskiego, mógłby wdrożyć Lubelski Bon Turystyczny. – Na Podlasiu przeznaczono na ten cel 2 mln zł. Dzięki temu tysiące turystów odwiedzi Podlasie, a lokalne pensjonaty, restauracje, hotele i atrakcje zyskają nowych klientów - uważa Sosnowski. - Tymczasem województwo lubelskie, mimo podobnych potrzeb i większych wyzwań związanych m.in. z bliskością granicy z Ukrainą oraz wynikającym z tego spadkiem liczby turystów, nie wdrożyło dotąd żadnego analogicznego instrumentu wsparcia- wytyka radny. Przypomina też, że urząd marszałkowski wyda za to ponad 4 mln zł na promocję regionu przez PKOl.

Zarząd województwa odpowiada, że „prowadzi analizę zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania. - Obecnie trwają szczegółowe prace analityczne dotyczące zarówno zasadności, jak i potencjalnych efektów wdrożenia regionalnego bonu turystycznego – zaznacza Marcin Szewczak, członek zarządu województwa. O konsultacje poproszono m.in. Lokalną Organizację Turystyczną „Lot nad Bugiem”. – Jej przedstawiciele zgłosili zainteresowanie udziałem w procesie opracowywania ewentualnych założeń programu. Poza tym, rozważamy możliwość podpisania listu intencyjnego w tej sprawie z województwem podlaskim i mazowieckim – precyzuje Szewczak. Jego zdaniem, pozwoli to „zacieśnić współpracę międzyregionalną i wypracować wspólny, skuteczny mechanizm wsparcia sektora turystycznego”. Na koniec, urzędnik zauważa, że propozycja radnego to „cenny impuls do podejmowania dalszych działań”.

Samorząd województwa podlaskiego wprowadził swój autorski program w odpowiedzi na trudną sytuację geopolityczną, związaną z kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią. Podlaski Bon Turystyczny to forma dopłat do noclegów dla osób dorosłych, przyznawanych turystom odwiedzającym region. Wysokość zależy od rodzaju obiektu i wynosi od 200 do 400 zł za pobyt na minimum dwie noce. Program obejmuje 567 miejsc, m.in. hoteli, pensjonatów, kempingów i gospodarstw agroturystycznych. W maju ogłoszono zwiększenie puli środków na ten cel, z 2 do 4 milionów złotych. Po sukcesie tego takiego rozwiązania, w ślady Podlasia idzie kolejny region, Warmia i Mazury. Mazurski Bon Turystyczny ma ruszyć we wrześniu.