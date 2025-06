Zawodniczki i zawodnicy Cementu-Gryfa Chełm z medalami mistrzostwa województwa lubelskiego

Konkursy na dyrektorów szkół rozstrzygnięte. Ale nie wszystkie

Są wybrani dyrektorzy do szkół podstawowych nr 4 i 10 w Zamościu, a także do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W przypadku SP nr 9 i III LO nie poszło zgodnie z założeniami. I co teraz?