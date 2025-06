Konkursy na dyrektorów szkół rozstrzygnięte. Ale nie wszystkie

Barbara Grądkowska pozostanie na zajmowanym już od kilku kadencji stanowisku dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Ta placówka w zeszłym roku świętowała jubileusz swojego 50-lecia

Są wybrani dyrektorzy do szkół podstawowych nr 4 i 10 w Zamościu, a także do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W przypadku SP nr 9 i III LO nie poszło zgodnie z założeniami. I co teraz?

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować