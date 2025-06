Do zdarzenia doszło pod koniec maja na parkingu jednego z centrów handlowych w Białej Podlaskiej. Sprawca uszkodził bok pojazdu, rysując elementy karoserii. Straty oszacowano na ponad 1,5 tys. zł.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu. Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go do wyjaśnienia. Jak wynika z ustaleń, 40-latek miał zdenerwować się, gdy inny kierowca zajął miejsce, do którego – jego zdaniem – miał pierwszeństwo. Emocje przerodziły się w agresję.

Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Na poczet ewentualnych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli od niego gotówkę. Zgodnie z przepisami grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.