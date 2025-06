Europosłanka składa zawiadomienie do PKW. Chodzi o nakłonienie do głosowania na Nawrockiego?

„Aktywna Lubelska Wieś 2.0” to konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przed II turą wyborów prezydenckich. Z jego założenia wynika, że pięć gmin wiejskich do 20 tys. mieszkańców otrzyma nagrodę finansową za najwyższą frekwencję wyborczą. Łącznie przeznaczono na to 1,2 mln zł, a wygrane mają być przeznaczone na lokalne inwestycje w gminach.

Pomysł nie spodobał się europosłance Marcie Wcisło, która wyczuła tam podstęp i złożyła zawiadomienie do PKW.

- W ubiegłym tygodniu przed drugą turą złożyłam w tej sprawie zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej. Nie może być zgody na to, by władza samorządowa działała jak partyjna centrala, czekam na odpowiedź - pisze Wcisło.

Marszałek Województwa Lubelskiego z PiS przeznaczył 1,2 mln złotych na „konkurs profrekwencyjny” dla gmin do 20 tys. Mieszkańców, czyli dla tych, w których wygrywa Nawrocki. Złożyłam w tej sprawie zawiadomienie do PKW. To nieformalne kupowanie głosów!https://t.co/H1sRBBPFII — Marta Wcisło (@WcisloMarta123) June 3, 2025

Na zarzuty europosłanki odpowiedział Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego. Poniżej przedstawiamy jego komentarz:

Po pierwsze bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom województwa lubelskiego za tak liczny udział w drugiej turze wyborów. To o kilka punktów procentowych więcej niż w pierwszej turze. Frekwencja na poziomie blisko 70% to ósmy wynik w kraju. Po drugie konkurs jest skierowany do gmin zlokalizowanych na terenach wiejskich, gdzie częstym problemem jest wykluczenie komunikacyjne. Założeniem konkursu było również zmobilizowanie wójtów, burmistrzów lub jednostek OSP do zapewnia transportu osobom starszym czy chorym do lokalu wyborczego. Wreszcie po trzecie dla dużych ośrodków takie fundusze nie są znaczącym wsparciem w miejskim budżecie, ale dla tych „małych ojczyzn” kilkaset tysięcy złotych to odczuwalne wsparcie na realizację lokalnych inicjatyw, takich jak np. utworzenie skwerów lub parków, remont remizy czy budowa siłowni na świeżym powietrzu.

Teraz, kiedy znamy już wyniki wyborów, czekamy na wnioski konkursowe. Gminy z najwyższą frekwencją mogą składać zgłoszenia do 30 czerwca.

Konkurs profrekwencyjny pt. „Aktywna Lubelska Wieś 2.0” to de facto powtórzenie podobnego konkursu z lipca 2020 roku, zorganizowanego przed drugą turą wyborów prezydenckich, które zakończyły się wygraną Andrzeja Dudy.