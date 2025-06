Lublin przyspiesza z modernizacją stadionu żużlowego. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku

W liście otwartym z 2 czerwca br. Stowarzyszenie Kibiców Speedway Euphoria wyraziło „ogromny niepokój oraz narastającą frustrację” związaną z brakiem zdecydowanych działań modernizacyjnych. Wskazano na szereg problemów, takich jak zbyt mała pojemność trybun, zły stan sanitarny, brak dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy przestarzała infrastruktura komunikacyjna. Kibice stwierdzili, że obecna sytuacja przynosi miastu wstyd.

Na ten głos odpowiedział wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara podczas konferencji prasowej.

— To co obiecaliśmy, to zrobiliśmy. Na ostatniej sesji zostało przesunięte łącznie 83 miliony złotych na modernizację stadionu. Chcemy, by prace rozpoczęły się jeszcze w tym roku — zapowiedział Fulara.