Unia Bełżyce poważnie wzmocniona przed nadchodzącym sezonem. Rywale jednak także nie próżnują

Zespół Radosława Steca z każdym dniem rośnie w siłę. Wydaje się, że chude lata w Bełżycach właśnie się skończyły, a teraz nadchodzi tam znacznie lepszy okres. Świadczyć o tym może szereg transferów, które Unia przeprowadziła latem. Już wcześniej informowaliśmy, że do klubu dołączyli Andrij Seniv, Volodymyr Bezklubyi, Paweł Dajos, Jakub Gałka, Dawid Żyszkiewicz i Kacper Szaniawski. Teraz tę długą listę nabytków uzupełnili Radosław Dados i Jan Dutkiewicz. Pierwszy to pomocnik, który ostatnio grał w Garbarni Kurów, z którą jednak w poprzednim sezonie spadł do A klasy. Dutkiewicz z kolei to nominalny środkowy napastnik. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w BKS Lublin, ale później przeprowadził się z rodziną do Niemiec. U naszych zachodnich sąsiadów trenował w SV Oberbilk oraz FC Tannenhof. W ostatnich latach nie grał już profesjonalnie w futbol, co jednak nie przeszkodziło Radosławowi Stecowi w namówieniu go na wznowienie swojej kariery.

Interesująco wyglądają również ruchy transferowe Orionu Niedrzwica. Do drużyny prowadzonej przez Jacka Paździora dołączyli m.in. Piotr Stalęga, Mateusz Karwowski, Paweł Figura i Piotr Bednarek. Szczególnie ciekawą postacią jest ten pierwszy, który w ostatnich latach był ważnym ogniwem Stali Poniatowa. Z tym klubem w ubiegłym sezonie wywalczył awans do IV ligi. 32-letni snajper w młodości uchodził za wielki talent. Trafił nawet do Motoru Lublin, w którego barwach zdążył rozegrać nawet jeden mecz w I lidze. Miało to miejsce w 2009 r., kiedy Motor grał ze Zniczem Pruszków, a Stalęga wszedł wówczas na boisko w 90 min zmieniając Marcina Popławskiego. Później jednak przepadł w niższych ligach grając m.in. dla GKS Dąbrowica czy Opolanina Opole Lubelskie. Z kolei Mateusz Karwowski, drugi z letnich nabytków Orionu, też zdążył posmakować gry na wyższym poziomie. Ostatnio reprezentował barwy IV-ligowej Sparty Rejowiec Fabryczny. Z tego samego klubu dołączył do Orionu również Paweł Figura. Ostatni z letnich transferów, Piotr Bednarek, znany jest z kolei z gry w Piaskovii Piaski, w której był jednym z najważniejszych zawodników.

Klub z Piask traci kolejnych istotnych piłkarzy. Już wcześniej informowaliśmy, że zespół prawdopodobnie opuszczą Jakub Bomba, Dominik Jarosz i Władysław Snizhko, którzy trenują z LKS Wierzchowiska. Wiadomo już, że we Frassati Fajsławice grać będzie Konrad Adamiec, a Kacper Kur wrócił do Avii Świdnik. Na zakończenie kariery zdecydował się Tomasz Szklarz, ikona piłki nożnej w Piaskach.

Na swoich wychowanków postawiono za to w Sokole Konopnica, gdzie do kadry włączono trzech zdolnych nastolatków – Marcina Nakoniecznego, Alana Wójcika i Piotra Łazukę. Mają oni chociaż w części załatać lukę pod odejściu Wojciecha Ryby, Stanisława Ryby i Mateusza Wrzyszcza. Ten ostatni zasilił szeregi IV-ligowej Stali Poniatowa.