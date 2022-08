Wielkie ruchy transferowe KS Cisowianka Drzewce

Pozyskanie zawodnika, który w ubiegłym sezonie grał w III lidze, jest naprawdę dużym osiągnięciem. 21-letni golkiper stał między słupkami Chełmianki Chełm. W minionych rozgrywkach wystąpił w niej w 12 spotkaniach i potrafił zachować czyste konta chociażby w meczach z Podlasiem Biała Podlaska czy Siarką Tarnobrzeg. Sezon wcześniej reprezentował barwy Lewartu Lubartów, w którym zagrał aż 16 razy. – Pomysł transferu zrodził się przypadkiem. Przy rozmowie, ktoś wspomniał o klubie i to wzbudziło moje zainteresowanie. Zadzwoniłem do Konrada Szczotki, z którym znamy się z Lewartu Lubartów, a ten opowiedział mi trochę o Cisowiance, co tylko pogłębiło moje zainteresowanie. Niedługo potem zadzwonił do mnie trener Łukasz Giza, który od razu był bardzo konkretny - nakreślił mi sytuację w klubie i byłem praktycznie zdecydowany. Chcę pomóc drużynie w awansie, zarówno na boisku jak i poza nim. W drużynie panuje świetna atmosfera, co też jest niezwykle ważne. Jestem zadowolony ze tu przyszedłem – mówi klubowemu facebookowi Jakub Długosz.

Innym mocnym transferem wydaje się być pozyskanie Jakuba Cielebąka. 19-letni napastnik to wychowanek Górnika Łęczna, w którym zdążył zadebiutować w II lidze – w 2019 r. spędził 18 min w meczu z Radomiakiem Radom. Później już grał na niższym poziomie w Avii Świdnik, Huczwie Tyszowce czy Świdniczance Świdnik. - Przychodzę do Cisowianki, aby zrobić z tą drużyną awans do IV ligi. Chcę bardzo w tym pomóc swoim zaangażowaniem i strzelaniem bramek. Myślę, że przyszłościowo ten klub ma bardzo duży potencjał na rozwój – mówi klubowym mediom społecznościowym Jakub Cielebąk.

Łukasz Giza, opiekun Cisowianki, zdecydował się zaangażować jeszcze trzech innych graczy. W tym gronie jest Kacper Kopyciński, 22-letni obrońca ostatnio reprezentujący barwy Świdniczanki Świdnik. Grono zakontraktowanych zawodników uzupełniają dwaj młodzi piłkarze – Tymoteusz Lato i Patryk Filozof. Pierwszy w poprzednim sezonie grał w Lewarcie Lubartów, a drugi w BKS Lublin.

Cisowianka sezon lubelskiej klasy okręgowej rozpocznie 13 sierpnia od domowej konfrontacji z Orionem Niedrzwica. Co ciekawe, tydzień wcześniej ekipa Łukasza Gizy zmierzy się z tym samym przeciwnikiem w ramach I rundy Pucharu Polski na szczeblu LZPN. Lepszy z tej pary w kolejnej fazie zagra ze zwycięzcą dwumeczu BLKS Granit II Bychawa – Ludwiniak Ludwin.