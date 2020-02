Gryf Gmina Zamość intensywnie przygotowuje się do wznowienia rozgrywek

Drużyna z Zawady zakończyła rundę jesienną w fotelu lidera i w dobrych nastrojach udała się na zimową przerwę w rozgrywkach. Wiosną Gryf będzie jednym z głównych kandydatów do awansu i wszystko wskazuje na to, że batalię o promocję do czwartej ligi stoczy z Gromem Różaniec. Dlatego zespół dowodzony przez trenera Romana Blonkę ostro wziął się do pracy. Drużyna wznowiła przygotowania do rundy wiosennej już w styczniu i do tej pory rozegrała trzy mecze kontrolne. Na początku jej rywalem była czwartoligowa Huczwa Tyszowce, a następnie trzecioligowy Hetman. Natomiast w sobotę Patryk Dobromilski i spółka sparowali z Turem Turobin. Mecz zakończył się remisem 2:2, a gole dla Gryfa zdobyli: Maciej Markowski i Mateusz Ząbczyk.

– W tym sparingu wystawiliśmy w zasadzie dwie jedenastki na każde 45 minut gry. Widać było u nas brak świeżości i „ciężkie nogi”. Zespół w ostatnich dniach trenował niemal codziennie, a do tego rozegrał już wcześniej dwa mecze kontrolne. W pierwszym pokonaliśmy Huczwę Tyszowce 5:2, a potem w minioną środę przegraliśmy 0:5 z Hetmanem Zamość – zdradza Roman Blonka, trener Gryfa.

Mimo intensywnego meczu z trzecioligowcem piłkarze następnego dnia ponownie spotkali się na zajęciach. – Teraz będziemy trenować już nieco rzadziej bo trzy razy w tygodniu, a do tego dojdą sparingi. Trenujemy głównie w hali i na orliku. Skupiamy się obecnie nad bazą wytrzymałościową i to jest dla nas jest obecnie najważniejsze. Kadra jest liczna, a frekwencja na zajęciach dopisuje. Wyniki meczów sparingowych są natomiast dla nas sprawą kompletnie drugorzędną. Mamy do dyspozycji wielu zawodników, w tym kilku młodych z drużyny rezerw. Czy w kadrze pojawią się nowe nazwiska? Wszystko wskazuje, że kadra pozostanie wiosną bez zmian – mówi szkoleniowiec lidera zamojskiej „okręgówki”.

Do startu rundy wiosennej drużyna z Zawady ma rozegrać jeszcze sześć meczów kontrolnych. Najbliższym rywalem w przyszły weekend będzie grający w chełmskiej klasie okręgowej Ruch Izbica.

Gryf Gmina Zamość – Tur Turobin 2:2

Bramki dla Gryfa: Markowski (16), Ząbczyk (38)

Gryf: P. Dobromilski (46 Daniel Galan) – Cymerman (46 Mądrzak), P. Dobromilski (46 Łuczka), Tomaszewski (75 Ząbczyk), Magryta (46 Fusiara), Romanowski (65 Magryta), Markowski (46 Ostaszewski), Dębicki (46 Goździuk), Ząbczyk (46 Łyś), Flaga (46 Damian Galan), Blonka (30 Gromek).