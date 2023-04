Hetman Zamość - Pogoń 96 Łaszczówka 2:1. Dwa karne na wagę zwycięstwa

Mecze 18 serii gier odbywać się będą w środę, czwartek i najbliższą sobotę. Bardzo zacięty przebieg miało środowe starcie Hetmana z Pogonią 96. Goście wyszli na prowadzenie w 10 minucie po strzale Damiana Bukowskiego i do przerwy nic się nie zmieniło.

Po zmianie stron ekipa z Zamościa wyrównała już w 49 minucie po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Wojciecha Osełę. Trzy minuty później sędzia ponownie wskazał na 11 metr i ten sam zawodnik ponownie trafił do siatki ustalając wynik spotkania na 2:1.

– Chcieliśmy ten mecz wygrać i odczarować nasz stadion po porażce z Huczwą Tyszowce. Udało się to po dwóch dobrze wykonanych rzutach karnych. Jeśli chodzi o spotkanie to uważam, że do 80 minuty mieliśmy przewagę. Zabrakło nam trzeciej bramki, która uspokoiłaby końcówkę spotkania, a ta należała do Pogoni. Zrobiliśmy w kilka zmian i brakowało nam przytrzymania piłki. Jednak na boisku pojawili się młodzi chłopcy po 17,18 lat którzy dopiero uczą się seniorskiej piłki – skomentował mecz za pośrednictwem klubowych mediów społecznościowych Robert Wieczerzak, trener Hetmana.

Zimny prysznic wzięli piłkarze Unii Hrubieszów. Wicelider tabeli podejmował Grafa Chodywańce i przegrał aż 0:3. Wynik spotkania w 22 minucie otworzył Jacek Paszkiewicz. Goście w drugiej połowie pilnowali korzystnego wyniku, a w samej końcówce zdobyli jeszcze dwa gole. W 87 minucie z rzutu karnego nie pomylił się Piotr Waśkiewicz, a wynik w spotkania w doliczonym czasie gry ustalił Krystian Frykowski. Bramek nie oglądano za to w Tarnogrodzie gdzie tamtejszy Olimpiakos zremisował 0:0 z Koroną Łaszczów.

Hetman Zamość – Pogoń 96 Łaszczówka 2:1 (0:1)

Bramki: Oseła (49-karny, 52-karny) – Bukowski (10).

Hetman: Szewc – Mielniczuk (80 Zakrzewski), Oseła, Materna, Kostrubiec, Laskowski, Łazar, Nowak (82 Ciurysek), Łapiński (85 Buczek), Miedźwiedź (82 Serafin), Wołoch (85 Butenka).

Pogoń: Berbecki – Jędrzejewski (90 Kozak), J.Kozak (65 Lomber), Żurawski, Podborny, Bukowski, Pisarczyk (87 Jakubiak), Stożek, Towbin (77 Krawczyk), Z. Jeruzal (65.Kuks), J.Jeruzal.

Sędziował: Marcin Kluk.

Pozostałe wyniki środowych meczów: Unia Hrubieszów – Graf Chodywańce 0:3 (Paszkiewicz 22, Waśkiewicz 87-karny, Frykowski 90) * Olimpiakos Tarnogród – Korona Łaszczów 0:0.