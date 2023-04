Huczwa Tyszowce i Tanew Majdan Stary nadrobią ligowe zaległości

Pierwotnie mecz pomiędzy Huczwą, a Tanwią miał się odbyć 16 kwietnia, ale ze względu na zalanie boiska w Tyszowcach spotkanie zostało odwołane i przełożone na 26 kwietnia.

Do środowej potyczki oba zespoły podejdą w innych nastrojach. Tanew w miniony weekend, w bardzo ważnym meczu dla układu w dolnych rejonach tabeli, pokonała u siebie Koronę Łaszczów 3:0. Z kolei Huczwa uratowała remis w prestiżowym starciu z Unią Hrubieszów na jej terenie strzelając gola na wagę punktów w 90 minucie i to z rzutu karnego. Szczęśliwy remis słono kosztował Damiana Ziółkowskiego i jego kolegów, bo po tej kolejce Huczwa spadła poza podium na piąte miejsce, choć jej strata do drugiej Unii to tylko pięć punktów.

– Chcieliśmy wygrać w Hrubieszowie, ale spotkanie nie potoczyło się po naszej myśli – ocenia ostatni mecz z Unią Przemysław Sioma, trener Huczwy, który objął drużynę w przerwie zimowej. – Przepracowaliśmy bardzo solidnie okres przygotowawczy i w meczach kontrolnych prezentowaliśmy się z dobrej strony. W efekcie na inaugurację rundy rewanżowej wygraliśmy na wyjeździe z Hetmanem Zamość. Niestety, po tym meczu zawodnicy chyba za szybko uwierzyli, że w kolejnych meczach będą łatwo wygrywać. A tak się nie dzieje. Można powiedzieć, że od pewnego czasu nieco spoczęliśmy na laurach, a przecież doskonale wszyscy wiemy jakimi dysponujemy umiejętnościami – przekonuje trener Huczwy.

Z jakim nastawieniem do meczu podejdą więc do meczu piłkarze trenera Siomy? – Gramy u siebie, ale mamy świadomość jak ciężkie spotkanie przed nami. Tanew obecnie walczy o utrzymanie, ale każdy wie, że jest to zespół o bardzo dużym potencjale. Po nieudanej jesieni wiosną spisują się zdecydowanie lepiej dlatego mamy świadomość, że czeka nas trudne zadanie. Natomiast my musimy zgrać ze zdecydowanie większym zaangażowaniem niż w poprzednich starciach – zapowiada trener Huczwy.

Początek zaległego meczu w Tyszowcach zaplanowano na godzinę 17.30.