Pogoń 96 Łaszczówka z nowym trenerem ma zapewnić sobie utrzymanie

Nowy trener ekipy z Łaszczówki to postać, której na Zamojszczyźnie specjalnie przedstawiać nie trzeba. Bojko to przewodniczący Rady Trenerów Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a także członek zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i członek komisji Certyfikacji Szkółek Polskiego Związku Piłki Nożnej. W swojej bardzo bogatej seniorskiej karierze prowadził w naszym regionie takie drużyny jak Łada Biłgoraj, Tomasovia, Granica Lubycza Królewska, Huczwa Tyszowce czy Korona Łaszczów (drużyna męska i kobieca). Teraz będzie odpowiadać za wyniki Pogoni 96 Łaszczówka, która po poprzednim bardzo udanym sezonie w obecnej kampanii zawodzi.

Jesienią zespół dowodzony przez trenera Artura Jaremkę w 15 meczach zdobył ledwie 13 punktów i zakończył pierwszą część sezonu na odległej 14 pozycji. Warto jednak zauważyć, że ekipa z Łaszczówki do dziewiątej Andorii Mircze traci ledwie cztery „oczka”. Dlatego kibice Pogoni liczą, że wiosną tamtejsi zawodnicy będą się spisywać o wiele lepiej. – Podstawowym celem jest oczywiście utrzymanie w „okręgówce”. Zawodnicy Pogoni wywodzą się z Łaszczówki i okolic i grę w piłkę traktują jako pasję. Będę chciał zmotywować ich do pracy i liczę na to, że nasza kadra wiosną będzie stabilna. Jesienią to był zresztą największy mankament drużyny, która nie mogła wyjść na dwa, trzy mecze z rzędu w niezmienionym składzie. Mimo to, moim zdaniem, gra drużyny była też zdecydowanie lepsza niż osiągane wyniki – mówi Bojko. – Poprzedni sezon rozbudził apetyty. Warto jednak pamiętać, że jest to zespół w pełni amatorski i niektórzy zawodnicy poprzez pracę czy studia nie mogą być na każdym treningu. Analizowałem jednak terminarz i jeśli w początkowych meczach rundy wiosennej zdobędziemy punkty to zbliżymy się do środka tabeli. Aby tak się jednak stało musimy ostro wziąć się do pracy – dodaje nowy szkoleniowiec Pogoni 96.

Drużyna przygotowuje się do drugiej części sezonu już od jakiegoś czasu. W planach są też mecze kontrolne między innymi z Orkanem Bełżec, a sprawdzianem generalnym ma być starcie z Hetmanem Zamość. A czy przed rundą wiosenną w zespole pojawią się nowi gracze? – Liczymy głównie na to, że do klubu wrócą zawodnicy, którzy grali w nim wcześniej, a z różnych przyczyn musieli z tego zrezygnować. Natomiast chęć przejścia do Błękitnych Obsza zgłosił najlepszy strzelec zespołu Tomasz Kłos – zdradza Bojko.

Start rundy wiosennej Keeza zamojskiej klasy okręgowej zaplanowano na 19-20 marca. Pierwszy mecz Pogoń 96 zagra na wyjeździe z zamykającym tabelę Turem Turobin.