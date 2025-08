W weekend odbyły się mecze pierwszej rundy Pucharu Polski LZPN w grupie Zamość

Tamtejszy Orion Stihl przegrał 2:5 z Andorią Mircze. W 28 minucie na listę strzelców wpisał się Nazar Turevych, a po godzinie gry drugiego gola dla gości strzelił Michał Herda. Kilka chwil później Turevych miał już na koncie dublet, a w 73 minucie gola dla miejscowych zdobył Paweł Marguła. Orion nie zdołał jednak odwrócić losów spotkania. W 78 i 85 minucie gole dla Andorii zdobył Kacper Matysiak, a w końcówce drugą bramkę dla ekipy z Jacni strzelił Konrad Pupiec.

Jednego gola mniej zobaczyli kibice w Zwierzyńcu, gdzie tamtejszy Sokół podejmował Omegę Stary Zamość. Do przerwy gospodarzom udało się utrzymać remis, ale po zmianie stron ekipa Pawła Lewandowskiego zaczęła trafiać do siatki. Efekt? Goście wygrali aż 6:0. Dubletami popisali się Damian Buczek i Szymon Dyrkacz, a po jednym golu dołożyli Krystian Dziuba i Bartłomiej Ciurysek

Najwięcej emocji było w sobotę w Nieledwi, gdzie Unia Hrubieszów rywalizowała z Gryfem Gmina Zamość. Spadkowicz z czwartej ligi otworzył wynik po celnym strzale Adama Niderli, ale później do remisu doprowadził Oliwier Stadnicki. Więcej goli już nie padło i do wyłonienia ekipy, która awansuje potrzebne były rzutu karne. Te lepiej wykonywali goście i wygrywając 4:3 zameldowali się w kolejnej rundzie. – Gryf zdążył przyzwyczaić, że puchary rządzą się swoimi prawami. Tak tez było i tym razem. To nie było porywające widowisko w naszym wykonaniu i wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Cieszymy się z awansu do kolejnej rundy. Teraz pora na przygotowanie do pierwszej ligowej kolejki – powiedział po spotkaniu Sebastian Luterek, trener Gryfa, cytowany przez klubowy portal.

PUCHAR POLSKI LZPN – I RUNDA GRUPA ZAMOŚĆ

Igros Krasnobród – BKS Bodaczów 0:1 * Orion Jacnia – Andoria Mircze 2:5 * Unia Hrubieszów – Gryf Gmina Zamość 1:1, karne 3:4 * Sokół Zwierzyniec – Omega Stary Zamość 0:6 * Kryształ Werbkowice – Olimpia Miączyn 2:0 * Ostoja Skierbieszów – Huczwa Tyszowce 1:2 * Huragan Hrubieszów – Błękitni Obsza 3:1 * Orkan Bełżec – Olimpiakos Tarnogród 2:0 * Aleksandria Aleksandrów – Tomasovia II Tomaszów Lubelski 4:4, karne 5:4 * Cosmos Józefów – Sparta Wożuczyn 1:3 * Szumy Susiec – Potok Sitno 5:3 * KS KS Roztocze Szczebrzeszyn – Korona Łaszczów 0:1 * Perła Telatyn – Pogoń 96 Łaszczówka 1:4. Mecze: Graf Chodywańce – Grom Różaniec * Roztocze Szczebrzeszyn 1925 – Victoria Łukowa * Płomień Spartan Nieledew – Piast Babice * Szyszła Tarnoszyn – Sparta Łabunie nie odbyły się.

Druga runda zaplanowana została na 15 sierpnia