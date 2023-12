Adrianna Płaczek: "Chcemy zmazać tę plamę"

- Ciężko oceniać spotkanie na gorąco, na pewno nie tak wymarzyliśmy sobie jego początek. Kompletnie nic nie szło w tym meczu po naszej myśli, i atak, i obrona, i w bramce pierwsza połowa była słaba. Zawiodło wszystko. Chciałyśmy bardzo, byłyśmy zmotywowane i nie wiem, co się stało - mówiła po meczu Adrianna Płaczek.

Bramkarka przyznaje jednak, że Niemki niczym nie zaskoczyły naszej drużyny.

- Znamy się i gramy od lat. Nie spodziewałyśmy się takiego meczu, coś się zacięło i kompletnie nie wyszły nam te zawody. Rywalki wykorzystały każdy nasz błąd w ataku, kontry zamieniały na gole, my z kolei w obronie nie zagrałyśmy tego, co z Japonią, byłyśmy totalnie innym zespołem. Poniosłyśmy konsekwencje naszych błędów - przyznała bramkarka.

Co dalej? - Mamy dwa dni na analizy tego, co wydarzyło się w poniedziałek, ale przed nami minimum trzy mecze i chcemy zmazać tę plamę, którą dałyśmy. Nie poddajemy się, chcemy pokazać, jakim naprawdę jesteśmy zespołem. Wyciągamy wnioski, bo to jest dla nas lekcja, mamy trzy mecze, by znaleźć się w ćwierćfinale, wierzymy i chcemy zagrać te trzy spotkania jak najlepiej. Najpierw należy wyciągnąć wnioski, a dopiero potem można zapomnieć o tej przegranej – podsumowała zawodniczka francuskiego Paris 92.