Padwa łatwo pokonała w derbach AZS AWF Biała Podlaska

Skoro ostatni mecz u siebie, to pojawiła się okazja, żeby pożegnać szkoleniowca, a także kilku zawodników, którzy rozstają się z drużyną. W kolejnych rozgrywkach, w barwach Padwy nie zagrają już: Kacper Okapa, Gabriel Olichwiruk, Alan Guziewicz, Krzysztof Kozłowski oraz Vlad Parovinchak. Po trzech latach z posadą trenera rozstaje się także Zbigniew Markuszewski.

Zamościanie wyraźnie nie radzili sobie w ostatnich latach w derbach. Tym razem, to ekipa z Białej Podlaskiej nie miała za wiele do powiedzenia. Wystarczyły niecałe trzy minuty, a Mateusz Morawski rzucił na 3:0. Ten sam zawodnik kwadrans później podwyższył prowadzenie gospodarzy na 11:4. W końcówce ładnym lobem popisał się Karol Małecki. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wylądowała w bramce, a na tablicy wyników było już prawie plus 10 na korzyść miejscowych (15:6).

W ostatnich minutach pierwszej połowy ekipa z Zamościa musiała radzić sobie w podwójnym osłabieniu. Mimo to jeszcze powiększyła dystans między drużynami. Dosłownie w ostatniej sekundzie Łukasz Szymański ustalił rezultat do przerwy na 20:8.

AZS AWF po przerwie jeszcze powalczył. Trener Markuszewski poprosił o czas, kiedy rywale udanie zakończyli swoją kontrę i zmniejszyli straty do ośmiu bramek (24:16). Krótka pogawędka przyniosła rezultaty, bo w kolejnych fragmentach wszystko wróciło do normy. Morawski w 48 minucie rzucił na 32:20. Ostatecznie druga odsłona zakończyła się remisem 12:12, ale całe spotkanie wygrali gospodarze 30:8.

Padwa Zamość – AZS AWF Biała Podlaska 38:30 (20:8)

Padwa: Gawryś, Dragan – Kawka 5, Małecki 5, Skiba 5, Golański 3, Morawski 3, Okapa 3, Olichwiruk 3, Parovinchak 3, Adamczuk 2, Fugiel 2, Szymański 2, Bączek 1, Wleklak 1, Florkiewicz.

AZS AWF: Adamiuk – Antoniak 11, Koc 6, Wojnecki 4, Wierzbicki 3, Andrzejewski 2, Lewalski 2, Trela 2, Burzyński, Kandora, Kwiatkowski, Reszczyński, Rodak, Chepyha.