Jest 70 etatów do obsadzenia. Na początek co najmniej 5,4 tys. „na rękę”

Oferta dotyczy naboru na stanowiska strażników działu ochrony. Takich osób może zostać przyjętych 70 w całym województwie. Praca jest do wzięcia w zakładach karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu oraz w aresztach śledczych w Krasnymstawie i Lublinie.

„Zostając funkcjonariuszem SW zyskujesz: stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego; wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 5 450 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 5 060,00 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia” - czytamy w komunikacie o naborze na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Dopisano tam również, że po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej zarobki automatycznie rosną do 6,1 tys. dla osób młodszych i 5,6 tys. zł dla tych, którzy skończyli 26 lat.

Od początku służby mundurowym przysługuje 26 dni urlopu, a po upływie 10 lat już 31. Na emeryturę można natomiast przejść po 25 latach służby, bez względu na wiek.

Są też w służbie więziennej bonusy, na które nie wszędzie można liczyć. To np. gwarantowana „trzynastka”, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, ponad 2 tys. rocznie z tzw. mundurówki, ale też np. dofinansowanie do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do służbyi zawsze płatne nadgodziny.

Więcej szczegółów trwającej do 26 maja rekrutacji, ale też informacje o stawianych kandydatom wymaganiach, można znaleźć na stronie internetowej lubelskiego inspektoratu.