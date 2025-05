Ostatnie przygotowania do niedzielnej inauguracji pontyfikatu Leona XIV

Najważniejszym wydarzeniem mszy rozpoczynającej się w niedzielę, 18 maja, o godzinie 10 będzie homilia Leona XIV, która będzie miała zapewne charakter programowy. Nowy biskup Rzymu nakreśli w niej swoje plany i wyzwania, jakie stoją przed nim, przed Watykanem i Kościołem powszechnym.

Papież nałoży paliusz i Pierścień Rybaka i wraz z tymi symbolicznymi gestami rozpocznie się jego pontyfikat.

Msza jest otwarta dla wszystkich, nie ma na nią żadnych kart wstępu, ale wiadomo, że nie wszyscy zmieszczą się na placu Świętego Piotra. Wierni wypełnią prowadzącą do Watykanu aleję via della Conciliazione i wszystkie boczne ulice. Oczekuje się, że po raz pierwszy nowy papież wsiądzie do papamobile i objedzie plac i jego okolice, by pozdrowić wiernych.

Po prawej stronie przed bazyliką miejsca zajmą członkowie oficjalnych delegacji. Będzie ich edług zapowiedzi około 200. Pierwsze miejsca zajmą przedstawiciele władz Włoch, a następnie delegacja z USA; ojczyzny papieża. Przybędą wiceprezydent J.D.Vance i sekretarz stanu Marco Rubio. Obok ma zasiąść prezydent Peru Dina Boluarte. W kraju tym obecny papież pełnił przez wiele lat posługę jako misjonarz, a potem biskup.

Kolejne miejsca zajmą koronowane głowy i delegacje krajów w porządku alfabetycznym po francusku. Obecny będzie prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Przybędzie także między innymi prezydent Izraela Icchak Herzog oraz nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

W całym rejonie Watykanu obowiązywać będą najwyższe środki bezpieczeństwa. Czuwać będzie ponad 6 tysięcy policjantów i funkcjonariuszy innych sił porządkowych. W gotowości będą strzelcy wyborowi, wojskowi pirotechnicy. Działać będzie system urządzeń przeciw dronom. Obecnych będzie również kilkuset ochotników Obrony Cywilnej, którzy będą udzielać pomocy wiernym.

W Watykanie zapowiedziano, że po mszy papież pozdrowi w bazylice Świętego Piotra 18 zagranicznych delegacji przybyłych na inaugurację jego pontyfikatu. Nie ma na razie szczegółów dotyczących ewentualnych spotkań dwustronnych Leona XIV z przywódcami krajów. Będzie wśród nich prawdopodobnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w poniedziałek zaprosił papieża podczas telefonicznej rozmowy do Ukrainy.

Trwają też prace mające na celu organizację spotkania Leona XIV z wiceprezydentem USA, co potwierdził watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.