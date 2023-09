AZS AWF Biała Podlaska z kolejną ligową wygraną

Akademicy jechali do Sosnowca po wygranej na inaugurację w derbach z KPR Padwą Zamość 24:22. Podopieczni trenera Marcina Stefańca od początku zabrali się solidnie do pracy - celem było drugie zwycięstwo. Jedynie przez pięć minut to gospodarze mogli być w dobrych nastrojach, prowadzili 1:0, 2:1, 3:2 i 4:3. W ciągu dwóch minut goście wyszli na dwubramkowe prowadzenie (6:4). Do bramki Zagłębia trafili Wiktor Wójcik, Julian Reszczyński i Daniel Makowski. Od tego momentu przyjezdni utrzymywali kilka goli zaliczki: 9:6, 11:8. Pod koniec pierwszej odsłony przewaga bialczan wzrosła do sześciu trfaień. AZS AWF wygrywał 14:8, 15:9, 17:11, 18:12, 19:13. W 30 min Bartłomiej Mazur wykorzystał rzut karny wyprowadzając akademików na siedem bramek zaliczki (20:13).

Po zmianie stron przyjezdni w dalszym ciągu kontrolowali wydarzenia na boisku. Gospodarze próbowali zmniejszyć straty, bialczanie bardzo szybko ponownie odskakiwali na siedem bramek: 29:22, 30:23. Mecz zakończył się wygraną AZS AWF Biała Podlaska 34:26. Ostatnie cztery trafienia w spotkaniu dla akademików zaliczyli Filip Lewalski i Bartłomiej Mazur z rzutów karnych oraz Wiktor Kwiatkowski i Olaf Wojnecki.

Zagłębie Handball Team Sosnowiec – AZS AWF Biała Podlaska 26:34 (13:20)

AZS BP: Adamiuk, Makowski 1, Kwiatkowski 2 - Tarasiuk 5, Wójcik 5, Kozycz 4, Wierzbicki 4, Mazur 3, Reszczyński 3, Kandora 2, Lewalski 2, Grzenkowicz 1, Warmijak 1, Wojnecki 1, Antoniak, Baranowski. Kary: 14 minut.