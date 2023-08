AZS AWF Biała Podlaska zamknął kadrę na nowy sezon 2023/2024

Na prawym skrzydle występował będzie Julian Reszczyński. To były zawodnik AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, wychowanek Chrobrego Głogów. W bramce zagra Daniel Makowski, który w minionym sezonie bronił barw OKPR Warmii Energa Olsztyn. Na pozycji obrotowego zobaczymy absolwenta SMS ZPRP Kielce, Franciszka Wierzbickiego. AZS AWF Biała Podlaska pozyskał również dwóch nowych rozgrywających. Na tej pozycji występować będą Mateusz Grzenkowicz, który jest wychowankiem SPR Wybrzeża Gdańsk oraz zawodnik Vive Kielce, Olaf Trela. Jednak najbardziej doświadczonym zawodnikiem, który po pięciu latach spędzonych w PGNIG Superlidze wraca do bialskiego klubu, jest Bartosz Warmijak. 29-letni rozgrywający grał w Chrobrym Głogów, w którym był ważnym ogniwem, szczególnie w defensywie. Nowe nabytki AZS AWF to doświadczenie, które przeplata się z młodością.

Po stronie ubytków też pojawiły się nazwiska. W sezonie 2023/2024 na boisku nie zobaczmy już grającego trenera, rozgrywającego Marcina Stefańca. Szkoleniowiec zdecydował się zakończyć karierę zawodniczą i chce skupić się wyłącznie na pracy trenerskiej. Już były zawodnik chce solidnie przygotować zespół do trzeciego sezonu w Lidze Centralnej. Z AZS AWF pożegnał się także kapitan Leon Łazarczyk, który od nowego sezonu występował będzie w ORLEN Superlidze (dawna PGNiG Superliga), w barwach MMTS Kwidzyn. Do drużyn z ligi zawodowej odeszli również Patryk Niedzielenko i prawoskrzydłowy Norbert Maksymczuk. Pierwszy trafił do ekipy Energa Wybrzeże Gdańsk, drugi do beniaminka Zepter KPR Legionowo. Wypożyczenie z Azotów Puławy skończyło się bramkarzowi Emilowi Wiejakowi. Kibice w Białej Podlaskiej nie zobaczą w barwach akademików także obrotowego Artura Koniecznego.

Pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie AZS AWF rozegra 16 września na swoim terenie. Rywalem będzie KPR Padwa Zamość. Będzie to spotkanie derbowe, w ramach 2. kolejki. Na inaugurację rozgrywek bialczanie pauzują.

Kadra AZS AWF Biała Podlaska na sezon 2023/2024

Bramkarze: Łukasz Adamiuk (urodzony w 1991 roku), Wiktor Kwiatkowski (2003), Daniel Makowski (1999).

Rozgrywający: Dominik Antoniak (2001), Mateusz Grzenkowicz (2004), Kamil Kozycz (2000), Daniel Szendzielorz (2003), Jakub Tarasiuk (2001), Olaf Trela (2005), Bartosz Warmijak (1994), Olaf Wojnecki (2003), Wiktor Wójcik (2001).

Skrzydłowi: Bartosz Ziółkowski (1997), Filip Lewalski (2002), Bartłomiej Mazur (2000), Julian Reszczyński (2004).

Obrotowi: Łukasz Kandora (1983), Kacper Baranowski (1999), Franciszek Wierzbicki (2004).

Przybyli: Grzenkowicz (SPR Wybrzeże Gdańsk/SMS ZPRP Kielce), Makowski (OKPR Warmia Energa Olsztyn), Reszczyński (AZS Uniwersytet Zielonogórski), Trela (KS Vive Kielce), Warmijak (Chrobry Głogów), Wierzbicki (MKS Wieluń/SMS ZPRP Kielce).