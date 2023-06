Luxiona AZS UMCS Lublin poznała terminarz pierwszej rundy rozgrywek I ligi

Nie tylko konie, krowy i kozy. W Sitnie będą też kraby, krewetki i raki

A może by tak rzucić wszystko i pojechać... do Sitna? To jest nie najgorszy pomysł na ten weekend. W piątek po południu zaczyna się tam 35. Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Potrwa do niedzieli. Będzie sporo nowości.