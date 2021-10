Marcin Stefaniec (AZS AWF Biała Podlaska): Nie było mowy o wstrząsie

W ostatniej kolejce bialscy akademicy odnieśli szóste z rzędu zwycięstwo. Na swoim boisku pokonali Stal Gorzów Wielkopolski 27:26. Warto dodać, że zwycięstwo zapewnili sobie rzutem równo z końcową syreną. Decydującą bramkę zdobył grający trener Marcin Stefaniec. Trzeba też pamiętać, że po pierwszej połowie bialczanie przegrywali aż 8:19.

Pamięta pan taki mecz w swojej zawodniczej karierze?

– O ile sobie przypominam, nie dane mi było rozegrać spotkania z taką dramaturgią. Do końca meczu zostały niecałe trzy sekundy. Graliśmy w podwójnym osłabieniu przeciwko pięciu zawodnikom Stali, która miała jedno wykluczenie. Tak naprawdę, ciężko było cokolwiek ustawić. Aby myśleć o zwycięstwie trzeba było oddać rzut, wyrobić się w czasie. Piłka trafiła właśnie do mnie, rzuciłem, a ta wpadła do bramki.

Nie byłoby aż takiej dramaturgii gdyby nie wynik z pierwszej połowy. Pierwsze 30 minut przegraliście różnicą aż 11 goli – 8:19. Zlekceważyliście gorzowian?

– Nie mogło być mowy o czymś takim. Dużo rzeczy nałożyło się na taki rezultat. Tak naprawdę, w żadnym elemencie nie szła nam gra: począwszy od obrony, poprzez bramkarzy, rozwiązania w ataku, skuteczność. Było to dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że byliśmy przygotowani do tego meczu.

W przerwie wstrząsnął pan zawodnikami. Efekt pańskiej rozmowy był piorunujący?

– Nie było rozmowy o tym, abyśmy zabrali się do roboty na boisku, albo skoncentrowali i w końcu zaczęli grać. Chodziło bardziej o to abyśmy zmienili pewne rzeczy w ustawieniu, w rozgrywaniu akcji w obronie i ataku. To nam się udało, a efekt widzieliśmy na boisku.

Wasza pogoń i odrobienie strat z taką dramaturgią, może być scenariuszem niejednego meczu nawet na poziomie PGNiG Superligi?

– Na pewno swoim występem zapisaliśmy najnowszą historię piłki ręcznej w Białej Podlaskiej. Musimy jednak na chłodno spojrzeć na ten mecz. Konieczna będzie analiza naszej słabszej postawy w pierwszej połowie. Nie zawsze taki pościg musi się udać, a myśląc o wygrywaniu spotkań musimy ustrzec się takich sytuacji.

Po sześciu kolejkach macie na koncie komplet 18 punktów i prowadzicie w tabeli. To dla pana zaskoczenie?

– Jeśli spojrzymy z takiej perspektywy, to będzie to wyłącznie pozytywne zaskoczenie. Gramy w lidze po to aby wygrywać mecze. My nic nie musimy. Naszym celem jest tylko i wyłącznie utrzymane. Sezon jest bardzo długi i przed nami jeszcze dużo grania, jeszcze wiele w naszej lidze może się wydarzyć.

Kto będzie liczył się w walce o awans do PGNiG Superligi?

– Patrząc na dotychczasowe rozstrzygnięcia na czoło wysuwają się dwa zespoły: Ostrovia Ostrów Wielkopolski i KPR Legionowo. Oba mają ciekawe składy, długą ławkę rezerwowych. To będzie kluczowe w końcówce sezonu.