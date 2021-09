Eurobud JKS Jarosław – MKS FunFloor Perła Lublin 24:35. Wszystko idzie w dobrą stronę

W lubelskim klubie powoli wszystko wychodzi na prostą. Zespół od samego początku sezonu gra jak z nut, a w strukturach organizacyjnych pojawiają się kolejne legendy lubelskiej piłki ręcznej. W piątek ogłoszono, że Sabina Włodek została wiceprezesem Zarządu Spółki. To postać bardzo dobrze znana kibicom w całej Polsce. Z lubelską piłką ręczną jest związana od 1995 r. i jako zawodniczka sięgnęła po kilkanaście tytułów mistrza Polski, a także Puchar EHF. Na boisku można było ją oglądać do 2011 r., a później została szkoleniowcem. W nowej roli radziła sobie równie dobrze i z lubelskim klubem sięgnęła po kolejne trzy złote medale mistrzostw Polski. Teraz będzie realizować się jako działacz. – Nasza współpraca zawsze układała się lepiej niż dobrze. Można o niej mówić tylko w samych superlatywach. Była wzorem zawodniczki, a później wzorem trenerskim. Jej zaangażowanie i sposób myślenia o potrzebach szkoleniowych może nam przynieść bardzo duże korzyści – mówi klubowej stronie Bogusław Trojan, sternik lubelskiego klubu. – To dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem związana z tym klubem od 26 lat, czyli w zasadzie całe moje dorosłe życie. MKS to zawsze był mój klub i moja miłość. Mam mnóstwo planów i pomysłów, które mam nadzieję, że uda się zrealizować. W dalszym ciągu moją główną rolą będzie dbanie o grupy młodzieżowe i akademię. To jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność – mówi na oficjalnej stronie klubu Sabina Włodek.

W pionie sportowym również na razie układa się wszystko wyśmienicie. Perła po dwóch kolejkach ma komplet punktów i przewodzi stawce dzięki imponującemu bilansowi bramkowemu. Wydatnie przyczynił się do tego mecz w Jarosławiu, który Perła wygrała 35:24. Lubelski klub dominował na boisku i wygrał w pełni zasłużenie. Do triumfu poprowadziła go Romana Roszak, która zdobyła 9 bramek. Warto też wyróżnić Andrijanę Tatar. Czarnogórka, która wobec kontuzji Joanny Szarawagi musi przebywać na boisku bardzo długo, zdobyła w Jarosławiu aż 7 bramek. Lubelskich kibiców musi cieszyć również gol Edyty Byzdry. To pierwsza bramka w Superlidze tej młodej zawodniczki.

Eurobud JKS Jarosław – MKS FunFloor Perła Lublin 24:35 (11:15)

Jarosław: Djurasinović, Kukharchyk – Balsam 7, Kozimur 4, Smolinh 3, Nieściaruk 3, Dorsz 2, Gadzina 2, Matuszczyk 2, Vukcević 1, Mrden, Strózik, Volovnyk, Guziewicz. Kary: 10 min.

Lublin: Razum, Gawlik, Wdowiak – Roszak 9, Tatar 7, Achruk 6, Gęga 6, Szynkaruk 5, E. Byzdra 1, Anastacio 1, D. Więckowska, Pietras, Zagrajek, Portasińska, Szczepaniak, Płomińska. Kary: 8 min.

Sędziowali: Podsiadło, Świostek. Widzów: 500.