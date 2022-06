Gwiazda ze Słowacji dołącza do MKS Funfloor Perły Lublin

Trwa ofensywa transferowa wicemistrzyń Polski. Po niedawno ogłoszonym pozyskaniu Patrycji Nogi, MKS FunFloor Perła Lublin poinformował o zakontraktowaniu kolejnej zawodniczki. Zgodnie z podawanymi przez nas wcześniej informacjami jest nią Marianna Rebicova. 28-letnia rozgrywająca reprezentacji Słowacji podpisała dwuletnią umowę.

Rebicova to jeden z symboli Iuventy Michalovce, od wielu lat najlepszego zespołu na Słowacji. Zaczęła tam występować w 2010 r. Jedynie w latach 2018-2020 postanowiła spróbować swoich sił poza granicami Słowacji. Grała wówczas w węgierskim Kisvardi KC oraz słoweńskim RK Krim.

W minionym sezonie połączonych rozgrywek Czech i Słowacji mierząca 179 cm rozgrywająca wystąpiła łącznie 21 razy. W tym czasie zdobyła 49 bramek. Grała też w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Hiszpanii. - Gdy pojawiła się oferta z Lublina, nie zastanawiałam się długo. MKS FunFloor Perła Lublin to klub na wysokim poziomie i z wielkimi ambicjami. Wierzę, że w przyszłym roku wspólnie będziemy cieszyć się ze złota. Wiem też, że są tu wspaniali kibice i nie mogę się doczekać, kiedy przed nimi zagram – mówi klubowej stronie Marianna Rebicova. - Obserwowałam Mariankę podczas towarzyskiego turnieju w Hiszpanii przed mistrzostwami świata. Oglądałam wówczas wszystkie mecze Słowacji i już wtedy wpadła mi w oko. Widziałam też spotkania kadry naszych południowych sąsiadów rozgrywane w ramach turnieju mistrzowskiego. Nie ukrywam, że posiłkowałam się też opinią Adriana Struzika, który na co dzień pracuje w MOL Lidze. Wypowiadał się on niezwykle pozytywnie o poziomie gry tej zawodniczki. Oprócz tego, że dysponuje bardzo dobrym rzutem, umie dobrze grać z obrotowymi i skrzydłami. Potrafi współpracować z pierwszą linią. Jest też bardzo mocna w obronie. W decydujących meczach ubiegłego sezonu zespół Iuventa Michalovce mierzył się z ekipą Banik Most, prowadzoną przez trenera Struzika. Te spotkania zadecydowały o mistrzostwie. Dużą rolę odegrała właśnie Marianka, która została wybrana MVP tych starć – mówi klubowej stronie Monika Marzec, opiekunka MKS FunFloor Perła Lublin.

Z lubelskim klubem jest łączonych również kilka innych ciekawych nazwisk. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się Magdalena Więckowska. 22-letnia zawodniczka Suzuki Korona Handball Kielce to jedna z największych gwiazd Superligi. W niedawno zakończonym sezonie zajęła drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelczyń rozgrywek – w 26 występach pokonywała bramkarki rywalek aż 169 razy.

Do Lublina trafi prawdopodobnie jeszcze jedna zawodniczka klubu z województwa świętokrzyskiego. Będzie to 18-letnia Michalina Pastuszka, jeden z największych talentów polskiej piłki ręcznej. Środkowa rozgrywająca w debiutanckim sezonie na najwyższym szczeblu zaliczyła 15 meczów, w których zdobyła 39 bramek.

Ostatnim transferem, który chcą przeprowadzić lublinianki jest pozyskanie Karoliny Sarneckiej, 27-letniej golkiperki Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Wzmocnienie tej pozycji jest koniecznością, bo w lecie z Lublina odeszła Marina Razum.

Lubelskie szczypiornistki okres przygotowawczy rozpoczną w połowie lipca. Sztab szkoleniowy ma w planach udział w trzech turniejach, z czego jeden powinien zostać zorganizowany w Lublinie.