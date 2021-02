Katarzyna Janiszewska od przyszłego sezonu w MKS Perła Lublin

Dla prawoskrzydłowej będzie to powrót do kraju po trzyletnim okresie gry za granicą. Najpierw występowała w niemieckich SV Union Halle-Neustadt, a później w TuS Metzingen. W obecnym sezonie gra natomiast we francuskim Paris 92. – Długo zastanawiałam się nad tym, czy zostać w Paryżu. Stwierdziłam jednak, że nadszedł moment na powrót do Polski. MKS jest odpowiednim klubem dla mnie, to zespół z tradycjami, który zawsze walczy o najwyższe cele. Jestem pewna, że odnajdę się w tej drużynie. Dzięki swojemu doświadczeniu, na pewno będę mogła pomagać drużynie w odnoszeniu zwycięstw. Wierzę, że będzie to dobrze funkcjonowało. Mogę obiecać, że dam z siebie wszystko – powiedziała w oficjalnej informacji prasowej Katarzyna Janiszewska. – Kasia to zawodniczka, której nie trzeba przedstawiać kibicom. Jest niezwykle szybka, a kolejnym z jej atutów jest umiejętność gry jeden na jeden. Jestem przekonana, że wniesie do naszego zespołu mnóstwo jakości – podsumowuje w informacji prasowej Monika Marzec, trenerka Perły.

Nowy kontrakt z lubelskim podpisała także Marina Razum. - Cieszę się, że nadal będę mogła być częścią tej drużyny. Jak na razie skupiam się jednak tylko na trwającym sezonie, bo mamy jeszcze wiele meczów do rozegrania. Jestem nastawiona pozytywnie zarówno na to, co przed nami w tym, jak i przyszłym roku – mówi w informacji prasowej bramkarka Perły.