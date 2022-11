Kinga Achruk jako jedyna przedstawicielka MKS Funfloor Lublin wystąpiła w reprezentacji Polski

Biało-Czerwone w ostatnich dniach ćwiczyły we Francji, gdzie zmierzyły się z tamtejszą reprezentacją. Obie te konfrontacje były dość bolesne dla podopiecznych Arne Senstada. W piątek Polki uległy mistrzyniom olimpijskim aż 26:33. W meczu rozegranym w Rennes nasza kadra nie miała zbyt wiele do powiedzenia, a gospodynie bezlitośnie ją wypunktowały. Najwięcej bramek dla Polek zdobyły Monika Kobylińska i Sylwia Matuszczyk, które zaliczyły po 4 trafienia. O jedną bramkę gorsza była Kinga Achruk, jedyna przedstawicielka MKS FunFloor Lublin w tym meczu. Do kadry na mistrzostwa Europy powinna zostać włączona jeszcze Joanna Andruszak, ale ona treningi z drużyną ma rozpocząć dopiero po jej powrocie z Francji.

W niedzielę Biało-Czerwone miały do powiedzenia jeszcze mniej i w Nantes przegrały z Francją aż 19:30. Tym razem formą błysnęła Magda Balsam. Była skrzydłowa MKS FunFloor zdobyła 5 bramek. Achruk natomiast zakończyła rywalizację z dwoma bramkami na koncie.

Polki rywalizację w mistrzostwach Europy rozpoczną w sobotę w Podgoricy, gdzie zmierzą się z Niemkami. Pozostałymi rywalami ekipy Arne Senstada są ekipy Hiszpanii i Czarnogóry. Do kolejnego etapu przejdą trzy najlepsze zespoły z każdej grupy. (kk)

Mecz piątkowy

Francja – Polska 33:26 (17:10)

Polska: Płaczek, Zima, Maliczkiewicz – Kobylińska 4, Matuszczyk 4, Achruk 3, Galińska 2, Łabuda 2, Balsam 2, Wiertelak 2, Nocuń 2, Rosiak 2, Kochaniak-Sala 1, Nosek 1, Olek 1, Michalak.

Mecz niedzielny

Francja – Polska 30:19 (12:14)

Polska: Maliczkiewicz, Zima, Płaczek – Balsam 5, Kobylińska 4, Wiertelak 3, Kochaniak-Sala 2, Achruk 2, Galińska 2, Olek 1, Łabuda, Matuszczyk, Nosek, Michalak, Nocuń