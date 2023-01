KPR Ruch Chorzów - MKS FunFloor 23:28. Nieoczekiwane męczarnie

Dość nieoczekiwanie mecz w Chorzowie nie był spacerkiem dla zespołu z Lublina. KPR Ruch Chorzów podyktował naprawdę trudne warunki i zmusił faworyta do sporego wysiłku. Już pierwsze akcje pokazały, że gospodynie są w dobrej formie. Wynik otworzyła Polina Masalova. Szybko jednak do remisu doprowadziła Kinga Achruk, a później do pracy wzięła się Katarzyna Portasińska.

Po jej bramce oraz trafieniu Patrycji Nogi MKS FunFloor prowadził 3:1. Długo jednak lubliniankom nie udało się zbudować bardziej wyraźnej przewagi. Wydawało się, że stanie się tak w końcówce pierwszej połowy, kiedy po trafieniu Dominiki Więckowskiej MKS FunFloor prowadził 10:6. Ruch jednak na koniec tej części gry zbliżył się na dystans dwóch trafień.

Tuz po zmianie stron gospodynie doprowadziły do remisu, co spotkało się z reakcją Piotra Dropka. Ten wezwał lubelskie szczypiornistki do siebie i udzielił im reprymendy. Wskazówki szkoleniowca okazały się trafne, bo w 40 min MKS prowadził już 18:15. Lublinianki przejęły w tym momencie kontrolę nad meczem i wygrały 28:23.

W ich szeregach wyróżniły się Katarzyna Portasińska i Magdalena Więckowska. Obie zdobyły po 6 bramek. O jedno trafienie lepsza od nich była liderka Ruchu, Karolina Jasinowska.

Teraz przed lubelskim zespołem krótki czas na wspólne treningi. Pracować trzeba bardzo intensywnie, bo w piątek MKS FunFloor czeka najważniejszy sprawdzian w tej rundzie. Będzie nim mecz z MKS Zagłębie Lubin. Jest to chyba ostatnia szansa dla lubelskiej ekipy na dołączenie do wyścigu o mistrzostwo Polski. Jeżeli nie uda się pokonać „miedziowych”, to zespół Bożeny Karkut powoli będzie mógł przymierzać mistrzowską koronę.

KPR Ruch Chorzów - MKS FunFloor Lublin 23:28 (10:12)

Ruch: Ciesiółka, K. Gryczewska – Jasinowska 7, Polańska 5, Masalova 4, Stokowiec 3, Masiuda 2, Miłek 1, Wiśniewska 1, Sytenka, Bury, IWanowicz, Doktorczyk, Kiel, M. Gryczewska, Bondarenko. Kary: 14 min.

Lubin: Wdowiak, Gawlik – Portasińska 6, M. Więckowska 6, Płomińska 5, Tatar 4, Achruk 2, Zagrajek 2, Noga 1, D. Więckowska 1, Masna 1, Byzdra, Szynkaruk, Pietras, Płomińska. Kary: 10 min.

Sędziowali: Łacny i Okos (Opole). Widzów: 300.