MKS FunFloor Lublin w efektowny sposób wygrał II Memoriał Edwarda Jankowskiego

Impreza w hali Globus składała się z sześciu spotkań. Pierwszego dnia MKS FunFloor niespodziewanie gładko ograł MKS URBiS Gniezno. Końcowy wynik, 40:29, wygląda bardzo efektownie, a warto podkreślić, że powinien być on jeszcze wyższy. W samej końcówce gospodynie nieco się rozluźniły i pozwoliły rywalkom na zdobycie kilku łatwych bramek. W drugim spotkaniu tego dnia słowacka Iuventa Michalovce ograła 31:26 Sośnicę Gliwice. Ten ostatni zespół to beniaminek Orlen Superligi, który na najwyższy poziom dostał się dzięki wykupieniu dzikiej karty. Kibice zastanawiali się, kto wystąpi w drużynie z Gliwic. Okazało się, że trzon tej ekipy będą stanowić zawodniczki Handball JKS Jarosław, który niespodziewanie wycofał się z rozgrywek.

Sobota zaczęła się od bardzo jednostronnego pojedynku Sośnicy z Gnieznem. Czwarty zespół Orlen Superligi wygrał aż 32:13. Obie drużyny tego dnia jeszcze raz pojawiły się w hali Globus. Popularne Pszczoły, jak określa się ekipę z Wielkopolski, sensacyjnie ograły 29:27 Iuventę i w ten sposób zapewniły sobie drugie miejsce w Memoriale. Sośnica natomiast na zakończenie soboty rywalizowała z MKS FunFloor i zgodnie z przewidywaniami poniosła wysoką porażkę.

W niedzielę rozegrano tylko jeden mecz – rywalizację MKS FunFloor z Iuventą. W założeniach przed turniejem, to miał być finał Memoriału. Sobotnia porażka Słowaczek z Gnieznem pokazała jednak, że szczypiornistki Iuventy nie są jeszcze w optymalnej formie. Dlatego ich pojedynek z lubliniankami był wyrównany tylko do przerwy. Później górę wzięła wyższa klasa sportowa ekipy prowadzonej przez Edytę Majdzińską.

Bardziej niż suche wyniki, ważny były jednak styl gry MKS FunFloor. Memoriał Edwarda Jankowskiego był bowiem pierwszą okazją dla lubelskich kibiców do obejrzenia swojej drużyny w hali Globus. Pierwsze wnioski powoli można zacząć już wyciągać. Przede wszystkim jest to kapitalna fizyczność zespołu Edyty Majdzińskiej. Kiedy w defensywie obok siebie staną Szimonetta Planeta, Aleksandra Rosiak i Joanna Szarawaga to rywalki mogą mieć olbrzymi problem z jakimkolwiek rzutem z drugiej linii. Imponuje zwłaszcza Węgierka, która mierzy blisko dwa metry i może pochwalić się olbrzymim zasięgiem ramion. Takiej zawodniczki jak ona nie ma w żadnej z ekip Orlen Superligi.

Oczy cieszy również gra Aleksandry Rosiak, która jest prawdziwą liderką MKS FunFloor. Widać to zarówno na boisku, gdzie bierze na siebie trudne rzuty, ale również poza nim. Jej interakcje z koleżankami i cenne porady pozytywnie wpływają na atmosferę w drużynie.

Z nowych zawodniczek zachwyca także Antonija Mamić. Reprezentantka Austrii to klasowa bramkarka, która potrafi odbijać naprawdę trudne rzuty. Ważna jest także jej pewność siebie, która często potrafi paraliżować rywalki.

Poza tym obejrzeliśmy też obrazki znane z poprzedniego sezonu. Magda Balsam wciąż jest w świetnej dyspozycji, Aleksandra Olek nadal ambitnie walczy na kole, a dołożyła do tego niezłe bieganie do kontrataków, a Daria Szynkaruk na skrzydle wciąż potrafi dokonywać cudów.

Początku Orlen Superligi można więc oczekiwać dość spokojnie. Chociaż nie wiadomo, kiedy on nastąpi. Zaplanowany na weekend mecz z Sośnicą Gliwice nie dojdzie do skutku, więc debiutanckim występem będzie najprawdopodobniej rywalizacja z Energą Szczypiorno Kalisz. Ona jednak odbędzie się dopiero 14 września.

II Memoriał Edwarda Jankowskiego

MKS FunFloor Lublin - MKS URBiS Gniezno 40:29 (21:14)

FunFloor: Mamic, Wdowiak - Balsam 7, Rosiak 7, Nieuwenweg 5, M Więckowska 4, Szynkaruk 4, Andruszak 3, Olek 3, Posavec 2, Tomczyk 2, Pastuszka 1, D. Więckowska 1, Fedeńczak 1, Planeta.

Gniezno: Hypka, Konieczna - Lipok 7, Hartman 3, Kuriata 3, Bartkowiak 5, Wabińska 3, Schlabs 1, Nurska 2, Cygan 2, Matysek 2.

MKS FunFloor Lublin – SPR Sośnica Gliwice 40:19 (19:8)

FunFloor: Mamic 1, Wdowiak – Balsam 8, Szynkaruk 7, Fedeńczak 5, Nieuwenweg 4, Posavec 3, Andruszak 3, Planeta 3, Pastuszka 3, D. Więckowska 1, Rosiak 1, Olek 1, M. Więckowska 1.

Sośnica: Kordowiecka, Musakova 1, Kubisztal – Byzdra 4, Leśniak 4, Dorsz 4, Guziewicz 3, Białas 1, Dmytrenko 1.

MKS FunFloor Lublin – MSK Iuventa Michalovce 29:21 (13:13)

FunFloor: Wdowiak, Mamic – Balsam 7, Szynkaruk 7, Fedeńczak 3, Rosiak 2, Nieuwenweg 2, Tomczyk 2, M. Więckowska 2, Olek 1, Andruszak 1, Pastuszka 1, Planeta, D. Więckowska, Posavec.

Iuventa: Yablonska, Jakubikova – Kompaniets 5, Bacenkova 4, Popovcova 3, Wollingerova 2, Lukacova 2, Kowalik 2, Palova 1, Bieger 1.

Pozostałe wyniki: Iuventa – Sośnica 31:26 * Gniezno – Sośnica 32:13 * Gniezno – Iuventa 29:27.

Klasyfikacja końcowa: 1. FunFloor; 2. Gniezno; 3. Iuventa; 4. Sośnica.