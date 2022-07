MKS FunFloor Perła zaprasza dzisiaj kibiców na otwarty trening

Klub serdecznie zaprasza na trybuny wszystkich kibiców. Wejście na zajęcia jest bezpłatne. Trening rozpocznie się o godz. 16.30, a zakończy się dwie godziny później.

Dla wielu fanów będzie to okazja do obejrzenia w akcji nowych zawodniczek. Tych przecież w MKS FunFloor Perła nie brakuje, bo klub przeprowadził aż pięć transferów. Wicemistrzynie Polski zasiliły Magdalena Więckowska, Michalina Pastuszka (obie Suzuki Korona Handball Kielce), Marianna Rebicova (Iuventa Michalovce), Patrycja Noga (MKS Zagłębie Lubin) i Karolina Sarnecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski).

– To co zobaczyłam w Lubinie sprawia pozytywne wrażenie. Dziewczyny są OK. Przyjęły mnie wybornie. Atmosfera jest naprawdę dobra. Czuję się tu dobrze. Zaczęło się spokojnie, ale na pewno niedługo zrobi się ciężej. Przed nami trudne przygotowania. Zawsze okres przygotowawczy do sezonu jest ciężki. Obciążenia będą rosły, ale jestem dobrej myśli – powiedziała klubowej stronie Marianna Rebicova.

– Wrażenie robi atmosfera. Fajne dziewczyny, fajny trening, ogólnie wszystko na plus. Widać, że dziewczyny za sobą tęskniły. Ja też nie mogłam się doczekać, by wszystkich poznać. Jestem entuzjastycznie nastawiona do okresu przygotowawczego. Znam trenerkę i wiem jak prowadzi zespół. Myślę, że to będzie fajna współpraca. Jestem taką osobą, że nie mam problemu ze złapaniem wspólnego języka z resztą drużyny. Z tym na pewno nie będzie kłopotu. Zresztą znam dziewczyny. Z niektórymi grałam w innych zespołach. Myślę, że stać nas by sięgnąć po złoto – dodaje na łamach klubowego portalu Patrycja Noga.

Podopieczne Moniki Marzec będą ćwiczyć przede wszystkim w Lublinie. Wiadomo też już, że w dniach 5-7 sierpnia w hali Globus odbędzie się towarzyski turniej. Oprócz gospodyń zagrają w nim Iuventa Michalovce oraz Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Czwarty uczestnik jeszcze nie jest znany. Pierwotnie miała być nim Galiczanka Lwów, ale ukraiński zespół musiał zrezygnować z przyjazdu do Polski.

Drużyna z Lwowa i tak będzie dzisiaj na ustach kibiców z całej Polski. W Markach ma odbyć się konferencja prasowa Związku Piłki Ręcznej w Polsce podczas której będzie mowa o poszerzeniu rozgrywek Superligi już od nadchodzącego sezonu. Nieoficjalnie mówi się, że do rozgrywek dołączą KPR Ruch Chorzów oraz Galiczanka Lwów.

Zmianie ma ulec również system rozgrywek. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Superliga będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym wszystkie 10 zespołów dwa razy zmierzą się między sobą. W drugim etapie drużyny będą rywalizować w dwóch grupach – pierwsza grać będzie o miejsca 1-6, a druga o miejsca 7-10.