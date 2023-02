Nie żyje Edward Jankowski, były trener piłkarek ręcznych z Lublina

Porażka Pride of Poland 2022. Francuz „zrobił w konia” stadniny i nie zapłacił

Pride of Poland 2022 okazała się wyjątkowo pechowa dla państwowych stadnin. Za wylicytowane konie do tej pory nie zapłaciło kilku kupców, co w konsekwencji oznacza wynik o prawie 1 mln euro niższy niż ten ogłoszony przez organizatorów zaraz po aukcji.