Mistrz Polski będzie dzisiaj rywalem Azotów Puławy

Przed puławianami wyzwanie z najwyższej półki. Wieczorem przyjdzie im rywalizować z mistrzem Polski. Nafciarze wiosną wygrali batalię o mistrzowską koronę z odwiecznym rywalem, wielokrotnym zdobywcą trofeum, Industrią Kielce.

We wrześniu do kolekcji dołożyli kolejny puchar, tym razem za zwycięstwo w Superpucharze, po raz pierwszy w historii rozgrywek w naszym kraju. Pokonali ponownie zespół z Kielc.

W rozgrywkach Orlen Superligi płocczanie mają za sobą cztery mecze, wszystkie wygrane. Na inaugurację ograli PGE Wybrzeże Gdańsk, następnie rozbili we własnej hali Chrobrego Głogów 35:14, ponownie u siebie zwyciężyli REBUD KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski 30:23. W minionej kolejce, na wyjeździe, pokonali Górnika Zabrze 27:20. Spotkanie trzeciej kolejki z Energa MMTS Kwidzyn zostało przełożone. W tabeli zajmują drugą pozycję.

Równolegle z rywalizacją na krajowym podwórku drużyna Xaviego Sabate występuje w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na tym polu Nafciarzom, na razie, nie wiedzie się najlepiej. Za nimi już trzy kolejki i komplet porażek. Na inaugurację przegrali ze Sportingiem Lizbona, następnie z Dinamem Bukareszt i ostatnio, we własnej hali z PSG (23:24). W tym spotkaniu była szansa na zakończenie meczu remisem. Niestety, dla gospodarzy, rzutu karnego już po końcowej syrenie nie wykorzystał Michał Daszek. Jego rzut obronił reprezentant Szwecji Andreas Palicka. W 4. kolejce Orlen Wisła zagra w Berlinie z wracającym do Ligi Mistrzów Fuechse.

Po zakończonym minionym sezonie płocki klub podjął kroki co do przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca. Xavi Sabate pracuje w Wiśle od lipca 2018 roku. Nowy kontrakt miał się zakończyć w 2026 roku. Zdecydowano się przedłużyć umowę do końca sezonu 2027/2028.

- Sezon 2023/2024 w wykonaniu naszego klubu zapisze się na kartach historii szczypiorniaka na długie lata. ORLEN Wisła Płock w roku jubileuszu 60-lecia istnienia Sekcji Piłki Ręcznej w naszym mieście po 13 latach zakończyła rozgrywki z Podwójną Koroną, zdobywając upragnione Mistrzostwo Polski, a także po raz trzeci z rzędu obroniła ORLEN Puchar Polski. Nie byłoby to możliwe bez trenera Xaviego Sabate, dlatego z wielką radością i dumą w imieniu Zarządu pragnę ogłosić, że poprowadzi on drużynę Nafciarzy do czerwca 2028 roku. To wyraz kredytu zaufania, jaki pokładamy w Xavim, który przez ostatnie sześć lat spowodował, że nasz klub poczynił ogromny postęp. Wierzymy, że pod jego wodzą wspólnie będziemy kontynuować budowę wielkiej Wisły i walczyć o miejsce w Final Four Ligi Mistrzów - mówił Artur Stanowski, prezes zarządu SPR Wisła Płock, cytowany przez klubowe media.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować moją misję w ORLEN Wiśle Płock. Z każdym sezonem robimy krok naprzód, bardzo się rozwijając. Realizujemy ambitny projekt zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mamy jasne cele do osiągnięcia, a także wsparcie naszych sponsorów i niesamowitych fanów. Dla mnie to przywilej pracować dzień po dniu z zawodnikami i sztabem w Płocku. Czuję się tutaj jak w domu i nie widzę lepszego miejsca, w którym mógłbym się teraz znajdować - skomentował Xavi Sabate.

W środowy wieczór faworytem będą mistrzowie Polski. Jeśli Azotom, które w tabeli sąsiadują z Wisłą (3. lokata) uda osiągnąć korzystny rezultat, będzie to sensacja 6. kolejki.