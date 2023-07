Azoty Puławy poznały terminarz nowego sezonu. Derby na początek

Już w pierwszej kolejce puławianie rozegrają sponsorskie derby. W rozgrywkach PGNiG Superligi wystartuje 14 klubów, które rozegrają dwie rundy sezonu zasadniczego.

Ostatnia kolejka I rundy zostanie rozegrana w dniach 25-26 listopada, a tydzień później rozpocznie się runda rewanżowa. Potrwa ona do 30 marca 2024 roku. Po czterech latach do rozgrywek PGNiG Superligi wraca faza play-off. Zespoły z miejsc 1-8 będą walczyć o medale, z miejsc 9-14 o utrzymanie.

Pierwsze mecze fazy play-off zostaną rozegrane w dniach 6-7 kwietnia. Rywalizacja w fazie play-off będzie toczyć się do dwóch wygranych. Mecze decydujące o medalach mistrzostw Polski zaplanowane są na 18-19 maja i 25-26 maja. W przypadku remisu trzecie decydujące spotkanie odbędzie się 29-30 maja. Wtedy znana będzie ostateczna klasyfikację PGNiG Superligi w sezonie 2023/2024.

Zespoły, które zajmują miejsca 9-14 rozegrają mecze grupy spadkowej, która zakończy się 11-12 maja. Drużyny przystąpią do niej z zaliczeniem punktów z sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce po meczach grupy spadkowej zostanie zdegradowana do I Ligi Centralnej. Z kolei przedostatnia drużyna PGNiG Superligi rozegra dwumecz z drugim uprawnionym do awansu zespołem Ligi Centralnej. Stawką będzie utrzymanie lub awans upoważniający do gry w Superlidze w kolejnym sezonie.

TERMINARZ AZOTÓW PUŁAWY W PGNIG SUPERLIDZE - SEZON 2023/2024

30 sierpnia (1. kolejka): Azoty Puławy – Grupa Azoty Unia Tarnów * Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Orlen Wisła Płock * ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Górnik Zabrze * Gwardia Opole – Energa MKS Kalisz * MMTS Kwidzyn – TORUS Wybrzeże Gdańsk * Barlinek Industria Kielce – Chrobry Głogów * Zepter KPR Legionowo – Zagłębie Lubin.

2 września (2. kolejka): Piotrkowianin – Azoty * 6 września (3. kolejka): Azoty – Płock * 9 września (4. kolejka): Azoty – Ostrovia * 16 września (5. kolejka): Gwardia – Azoty * 23 września (6. kolejka): Azoty – Kwidzyn * 30 września (7. kolejka): Kielce – Azoty * 7 października (8. kolejka): Azoty – Legionowo * 14 października (9. kolejka): Zagłębie – Azoty * 21 października (10. kolejka): Azoty – Chrobry * 11 listopada (11. kolejka): Wybrzeże – Azoty * 18 listopada (12. kolejka): Azoty – Kalisz * 25 listopada (13. kolejka): Górnik – Azoty.

2-3 grudnia: początek II rundy fazy zasadniczej * 30 marca: ostatnia seria fazy zasadniczej * 6-7 kwietnia: rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej * 11-12 maja: ostatnie mecze grupy spadkowej * 18-19 maja, 25-26 maja, ewentualnie 29-30 maja: finały i mecze o 3. miejsce.