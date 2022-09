Azoty Puławy zaczynają nowy sezon. Energa MKS Kalisz pierwszym rywalem

Kibice piłki ręcznej znowu będą mogli się emocjonować rozgrywkami mężczyzn. Szczypiorniści z Puław bronić będą wywalczonego dwa razy z rzędu brązowego medalu. W związku z roszadami kadrowymi, urazami i silną konkurencją, puławianie nie będą mieli łatwego zadania.

W drużynie po sezonie doszło do zmian. Zespół opuściło siedmiu zawodników, w tym najlepszy strzelec Ukrainiec Andrii Akimenko. Poważną stratą jest też odejście reprezentanta Polski obrotowego Dawida Dawydzika. Na tej pozycji zabraknie też kolejnego gracza Łukasza Rogulskiego. Spore straty klub poniósł w drugiej linii, wśród rozgrywających. Z Azotami rozstali się Paweł Podsiadło, Antoni Łangowski i Aliaksandr Bachko. Nowymi twarzami są najlepszy strzelec minionego sezonu Kacper Adamski, Hiszpan Ignacio Valles, Marek Marciniak, Kelian Janikowski oraz trzech wychowanków klubu: Jan Antolak, Kamil Konieczny i Tobiasz Górski.

Ostatnio kontuzji nabawili się lider i kapitan Michał Jurecki oraz skrzydłowy Tobiasz Górski. Na uraz narzeka też bramkarz Wadim Bogdanow. Do grona nieobecnych, już na początku rywalizacji, może dołączyć kolejny z bramkarzy Mateusz Zembrzycki. – Celem jest obrona brązowego medalu. Kadrowo drużyna jest na porównywalnym poziomie. Martwią nas niestety kontuzje zawodników. I to one mogą nam pokrzyżować plany. Jeśli w najbliższych meczach potracimy punkty, trudno będzie je odrobić. Dobrym składem dysponuje Górnik Zabrze. To może być poważny konkurent do medalu – mówi Jerzy Witaszek, prezes Azotów.

Podobnie jak to było przez dwa ostatnie sezony, także w obecnych rozgrywkach nie będzie fazy play-off. System bez tej formy wydaje się bardziej sprawiedliwy. Każde kolejne spotkanie jest ważne, nie będzie meczów o nic. Zespołom nie opłaci się kalkulowanie z wynikiem. Strata punktów z teoretycznie słabszym rywalem może drogo kosztować na finiszu rywalizacji.

– Na pewno kontuzja Michała Jureckiego spowoduje, że zawodnicy, którzy do nas przyszli od początku będą musieli wziąć ciężar odpowiedzialności na swoje barki. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, okresu przejściowego. Jestem zadowolony z pracy zespołu w okresie przygotowawczym. Chodzi o to, abyśmy zdobywali punkty w meczach o stawkę – mówi szkoleniowiec Azotów Robert Lis.

Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna

24-100 Puławy, ul. Lubelska 59.

Prezes: Jerzy Witaszek. Dyrektor sportowy: Marcin Kurowski. Specjalista ds. organizacji imprez sportowych: Artur Witkowski. I trener: Robert Lis. II trener: Patryk Kuchczyński.

KADRA

Bramkarze: Wadim Bogdanow (urodzony w 1986 r./197 cm wzrostu), Mateusz Zembrzycki (97/196), Wojciech Borucki (2001/196).

Skrzydłowi: Tobiasz Górski (2003/186), Marek Marciniak (95/188), Dawid Fedeńczak (98/185), Piotr Jarosiewicz (98/179), Kamil Konieczny (2001/184).

Obrotowi: Ivan Burzak (98/202), Kelian Janikowski (96/191).

Rozgrywający: Boris Zivković (92/195), Kacper Adamski (92/185), Rafał Przybylski (91/200), Michał Jurecki (84/198), Jan Antolak (2003/196), Ignacio Valles (97/182), Bartosz Kowalczyk (96/191).

Przybyli: Valles (Benidorm, Hiszpania), Janikowski (Torus Wybrzeże Gdańsk), Adamski (Energa MKS Kalisz), Marciniak (Zagłębie Lubin), Górski, Antolak, Konieczny (wychowankowie).

Ubyli: Andrii Akimenko (Dinamo Bukareszt), Paweł Podsiadło (Grupa Azoty Unia Tarnów), Antoni Łangowski (Gwardia Opole), Wojciech Gumiński (Budnex Stal Gorzów Wielkopolski), Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Łukasz Rogulski (AEK Ateny, Grecja), Aliaksandr Bachko (Górnik Zabrze).

Terminarz Azotów Puławy w PGNiG Superlidze w sezonie 2022/2023:

3-4 września (1. kolejka): Azoty Puławy – Energa MKS Kalisz * Gwardia Opole – Zagłębie Lubin * TORUS Wybrzeże Gdańsk – MMTS Kwidzyn * ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Sandra Spa Pogoń Szczecin * Łomża Industria Kielce – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski * Chrobry Głogów – ORLEN Wisła Płock * Górnik Zabrze – Grupa Azoty Unia Tarnów.

10 września (2. kolejka): Kwidzyn – Azoty * 17 września (3. kolejka): Azoty – Gwardia * 24 września (4. kolejka): Wybrzeże – Azoty * 1 października (5. kolejka): Azoty – Zagłębie * 8 października (6. kolejka): Azoty – Ostrovia * 19 października (7. kolejka): Łomża – Azoty * 22 października (8. kolejka): Azoty – Chrobry * 29 października (9. kolejka): Górnik – Azoty * 5 listopada (10. kolejka): Azoty – Tarnów * 19 listopada (11. kolejka): Płock – Azoty * 26 listopada (12. kolejka): Azoty – Piotrkowianin * 10 grudnia (13. kolejka): Pogoń – Azoty.

Runda rewanżowa rozpocznie się 4 lutego 2023. Sezon zakończy się 20 maja.