Azoty Puławy zaskoczyły mistrza Polski na początku meczu, ale Orlen Wisła Płock i tak wygrała

131 milionów na początek. Ile kasy dostanie Lublin?

We wtorek Sejm przyjął zmiany w ustawie o finansowaniu samorządów w Polsce. Poseł Michał Krawczyk (KO) zapowiada, że do kasy Lublina spłynie 131 mln zł. A to dopiero początek zmian, które mają pomóc odżyć samorządom w całej Polsce.