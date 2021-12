Skala trudności wykonania zadania nie była zbyt wysoka. Puławianie mierzyli się z przedostatnim zespołem w tabeli. Mielczanie mieli na koncie zaledwie jedno zwycięstwo – u siebie z Chrobrym Głogów 30:27. W ich dorobku była jeszcze punktowana za jedno „oczko” porażka na wyjeździe z Energa MKS Kalisz po rzutach karnych 7:8. W meczu był remis 31:31. Przed starciem u siebie z Azotami, przegrali na wyjeździe 23:32 z Torus Wybrzeżem Gdańsk.

Zapowiedzi gospodarzy przed pierwszym gwizdkiem były bojowe. Szkoleniowiec Rafał Gliński miał świadomość umiejętności Azotów, jednak bardzo liczył na miejscowych kibiców i ich pomoc w osiągnięciu korzystnego wyniku. Życzył sobie, aby jego drużyna pokazała się z jak najlepszej strony. O tym samym marzyli przyjezdni. Po deklasacji Gwardii Opole w poprzedniej kolejce (32:15) trener Robert Lis i sami gracze nie zamierzali stosować taryfy ulgowej wobec borykających się kłopotami szczypiornistów Handball Stali.

Od początku to puławianie zaczęli dyktować warunki, choć nie od razu nastąpił odjazd w wynikiem. Azoty prowadziły 3:1. Gospodarze jednak doprowadzili do remisu 4:4 w ósmej minucie, kiedy bramkarza puławian Mateusza Zembrzyckiego pokonał Bartosz Wojdak. Od tej chwili drużyna z Puław rzuciła siedem bramek z rzędu i odskoczyła na 11:4. Piątego gola dla miejscowych rzucił Marek Monczka (11:5). Już do końca pierwszej odsłony utrzymywała się przewaga sześciu, siedmiu bramek. Drużyny schodziły do szatni na przerwę przy prowadzeniu Azotów 19:13.

Po zmianie stron przyjezdni kontrolowali wydarzenia. Wprawdzie gospodarze chwilowo zmniejszyli straty, ale w końcowym rozrachunku lepsi okazali się puławianie zwyciężając 34:26. MVP wybrany został zdobywca dziewięciu trafień obrotowy Azotów Łukasz Rogulski.

Handball Stal Mielec – Azoty Puławy 26:34 (13:19)

Handball Stal: Procho 1, Dekarz – Sobut 1, Monczka 9, Smolikow 5, Krupa 1, Pribanic 2, Wojdak 2, Nowak, Graczyk 1, Chodara 1, Ruhnke 3, Wołyńcew, Osmola. Kary: 2 minuty.

Azoty: Zembrzycki, Bogdanow – Jurecki 1, Bachko 2, Przybylski 4, Jarosiewicz 3, Rogulski 9, Akimenko 6, Kowalczyk 4, Łangowski 3, Fedeńczak 1, Gumiński 1, Zivković, Baranowski. Kary: 6 minut.

MVP: Łukasz Rogulski (Azoty Puławy).

Zagrają z mistrzami świata

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych prowadzona przez trenera Patryka Rombla zmierzy się towarzysko z mistrzami świata i wicemistrzami olimpijskimi Duńczykami. Spotkanie zostanie rozegrane wyjeździe 14 kwietnia przyszłego roku. Natomiast już w marcu Biało-Czerwoni sprawdzą formę w meczu towarzyskim z wicemistrzem świata Szwecją.

Spotkania ze Szwecją i Danią będą etapem przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw świata 2023. Gospodarzami tych zawodów będą Polska i Szwecja.