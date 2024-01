Nieudany początek mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Faworyt pokazał Polakom miejsce w szeregu

Faworytem byli Norwegowie, którzy znakomicie wywiązali się z tego zadania. Polacy zaczęli bardzo dobrze, od prowadzenia 3:0. Bardzo szybko, bo już w 20 minucie, zrobiło się 6:10

Tym samym to Norwegowie pokazali naszej reprezentacji miejsce w szeregu. Selekcjoner Marcin Lijewski powołał na ME 18-osobową kadrę. Regulamin pozwala na wpisanie do meczowego protokołu zaledwie 16 zawodników.

W takich okolicznościach na trybunach musieli zasiąść rozgrywający: Piotr Jędraszczyk i chory Michał Daszek. W składzie nie było żadnego leworęcznego rozgrywającego. Po pierwszej połowie w lepszych nastrojach byli rywale, którzy prowadzili 15:10.

Po zmianie stron Norwegia powiększyła przewagę na 19:11. Ostatecznie mecz zakończył się wysoką różnicą trafień na korzyść Norwegii. Najskuteczniejszymi zawodnikami spotkania byli rozgrywający Sander Sagosen (6 trafień ) i Szymon Sićko (5). Statuetkę MVP otrzymał bramkarz Torbjorn Bergerud.

– Jestem trochę rozczarowany. Za nami bardzo dobry i obiecujący początek, ale potem sami wyrzuciliśmy się z meczu przez własne błędy. To mnie martwi. Wpadliśmy w ślepy zaułek, z którego nie potrafiliśmy się już wygrzebać. Norwegowie to klasowy zespół, z którym nie można sobie pozwolić na chwilę słabości. W kolejnych meczach musimy grać przez całe 60 minut tak, jak dziś na początku. Ze szczelną i agresywną obroną. Będziemy analizować nasze błędy, które musimy wyeliminować. W hali w Berlinie dobrze słyszeliśmy polskich kibiców i dziękujemy im za doping – stwierdził za pośrednictwem strony ZPRP selekcjoner reprezentacji Polski Marcin Lijewski.

Polska – Norwegia 21:32 (10:15)

Polska: Kornecki, Skrzyniarz – Przytuła 1, Olejniczak 1, Bis, Sićko 5, Paterek 2, Pietrasik 3, Powarzyński 1, Syprzak 2, Kosmala, Gębala 2, Szyszko 1, Urbaniak 1, Dawydzik, Czapliński 2.

Norwegia: Sæverås, Bergerud -- Sagosen 6, Barthold 4, Jakobsen 1, Overby 2, Bjørnsen 4, Gullerud 3, Grondahl 1, Johannessen 4, O’Sullivan, Reinkind 1, Lyse 1, Gulliksen, Blonz, Rod 5.