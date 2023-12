Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych szykuje się do mistrzostw Europy w Legionowie

Od 26 grudnia w Serocku trwa zgrupowanie drużyny narodowej. W szerokiej kadrze podanej przez selekcjonera Marcina Lijewskiego znalazł się skrzydłowy Azotów Puławy Piotr Jarosiewicz, który może również być wykorzystywany dla potrzeb reprezentacji B. Na kadrze B, wśród rezerwowych, jest także inny zawodnik z Puław, rozgrywający Maciej Zarzycki. Ta reprezentacja spotka się na zgrupowaniu z Pruszkowie od 1 do 7 stycznia 2024.

Pierwsza drużyna Polski w okresie przygotowawczym do EHF EURO 2024 w Niemczech rozegra dwa mecze towarzyskie z Argentyną. Pierwszy zaplanowany był na środę 27 grudnia. To spotkanie zakończyło się po zamknięciu wydania. Drugie planowane jest na piątek, 29 grudnia, na godzinę 20.30. Transmisję obu spotkań przeprowadzi TVP Sport.

– Warto zobaczyć nową reprezentację z nowym selekcjonerem i spalić trochę świątecznych kalorii – mówi Sławomir Szmal, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce ds. Szkolenia Sportowego, cytowany przez oficjalną stronę ZPRP. Popularny „Kasa” dodaje: Myślę, że warto zobaczyć mecze w Legionowie, żeby poznać nową drużynę z nowym trenerem. Jestem przekonany, że na parkiecie będą duże emocje, a chłopaki będą dobrze walczyć. Dla naszej reprezentacji mecze z Argentyną będą ciekawym przetarciem. To mecze treningowe, na które selekcjoner Lijewski powołał szeroką kadrę, ale teraz będzie dokonywał selekcji ostatecznego składu. Po dwumeczu z Argentyną kadrę czeka jeszcze towarzyski turniej w Hiszpanii, a stamtąd Polacy udadzą się bezpośrednio do Berlina.

Spotkania z Argentyną będą ostatnimi, które drużyna narodowa rozegra w kraju. Były świetny bramkarz reprezentacji Polski dodaje: Przed mistrzostwami najważniejsze jest oczywiście budowanie formy sportowej. Na to mamy jednak bardzo mało czasu, bo mistrzostwa zaczynają się dla nas już 11 stycznia, a zgrupowanie rozpoczęło się 26 grudnia wieczorem. Trener Lijewski będzie miał do dyspozycji tylko 15 dni. Dla mnie każdy kolejny turniej rangi mistrzowskiej zawsze oznaczał wielkie emocje – tłumaczy Szmal.

Kolejnym, już ostatnim, sprawdzianem formy będzie styczniowy turniej w Hiszpanii. Od 4 do 6 stycznia Biało-Czerwoni rozegrają turniej towarzyski w Granollers. Zmierzą się w nim kolejno z: Hiszpanią, Serbią i Słowacją. Turniej EHF EURO 2024 w Niemczach rozpocznie się dla polskiej reprezentacji już 11 stycznia, kiedy rozegra pierwszy mecz Norwegią. Grupowymi rywalami będą jeszcze Słowenia i Wyspy Owcze.

– To trudni przeciwnicy. Norwegowie to jedni z faworytów całych mistrzostw, ze Słowenią przegraliśmy jeszcze w tym roku podczas mistrzostw świata, Wyspy Owcze też mają ciekawą drużynę. Sport ma jednak to do siebie, że lubi niespodzianki i ja na taką mocno liczę. Raz Niemcy były już dla nas szczęśliwe, ale to odległa historia. Teraz musimy skupić się na tym, na co mamy wpływ, i pracować, żebyśmy jak najszybciej powrócili na miejsce z 2007 roku – mówi Szmal. W 2007 roku reprezentacja Polski, prowadzona przez Bogdana Wentę, w której występował Sławomir Szmal, zdobyła srebrny medal mistrzostw świata.

Terminarz turnieju towarzyskiego w Granollers (Hiszpania): 4 stycznia (czwartek, godz. 18): Polska - Hiszpania * 5 stycznia (piątek, godz. 17.45): Polska - Serbia * 6 stycznia (sobota, godz. 16.45): Polska - Słowacja.