Pokazali przy tym, że wiek nie zawsze gra rolę, bo koszykarze Piątego Faulu są od nich o kilka lat młodsi. Dzielny opór stawiał znacznie bardziej utytułowanemu przeciwnikowi doświadczony zespół Lancetu. Ostatecznie, popularni Medycy przegrali 53:57 jednak z Back to the Roots, które wciąż liczy się w walce o podium amatorskich zmagań.

Wyniki: Adley Hydroizolacje – Flying Foxes75L65 * Quattro Tech. – Dom Plus Kwadrat 50:47 * RSO – Prospectiv 91:37 * Symbit Brothers – WinPlay 52:48 * TKKF Cukropol Pszczółka – Team Erkado 53:39 * The Reds – Lipa Team 79:65 * Piąty Faul – BRU 59:63 * Symbit – 4te Piętro 52:57 * Back to the Roots – Lancet 57:53.

The Reds 12 24 931:694 4te Piętro 12 23 737:569 Symbit 11 21 21 881:544 Roots 12 21 826:703 Dom Plus 11 19 615:504 WinPlay 12 19 715:662 Quattro Tech. 12 17 722:653 Lipa Team 11 17 649:629 Piąty Faul 12 17 677:727 Adley 12 17 657:722 BRU 12 17 623:701 Foxes 12 17 631:727 Symbit Brothers 12 16 665:718 Cukropol 12 16 604:744 RSO 12 15 583:591 Lancet 12 15 656:719 Erkado 11 13 485:649 Prospectiv 12 13 491:892

1 lutego: Adley – The Reds (godz. 17) * Erkado – RSO (18) * Roots – Piąty Faul (19). 2 lutego: Prospectiv – Symbit (10) * BRU – Lipa Team (11) * Lancet – 4te Piętro (12) * Symbit Brothers – Cukropol (13) * Foxes – Quattro Tech. (14) * WinPlay – Dom Plus (15).