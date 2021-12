Polski Cukier Avia – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0. Zrehabilitowali się za Chrobrego

Świdniczanie chcieli zmazać plamę po ostatniej przegranej 2:3 na wyjeździe z beniaminkiem Chrobrym Głogów. Jednak to goście, będący wyżej w tabeli, stawiani byli w roli faworyta. W hali Szkoły Podstawowej nr 7 zameldowała się liczna grupa kibiców Lechii. Od początku fani obu drużyn zagrzewali je do walki.

Partia otwarcia rozpoczęła się od prowadzenia gospodarzy 2:0. Po bloku świdniczan na Mateuszu Piotrowskim było 5:3. Kilka punktów przewagi wynikało przede wszystkim z bardzo dobrej zagrywki żółto-niebieskich. Gdy goście ustabilizowali już ten element siatkarskiego rzemiosła wyszli na prowadzenie 10:8. Miejscowi szybko wyrównali (10:10) i zaczęli odjeżdżać z wynikiem.

Na tablicy było już 17:12 dla podopiecznych trenera Witolda Chwastyniaka. Kolejny atak po bloku sprawił, że Polski Cukier Avia wygrywała 19:15. Chwilę później dołączenie do potrójnego bloku Rećki przesądziło o kolejnym punkcie dla świdniczan (21:17). Kibice żółto-niebieskich zaczęli odliczać minuty do końca seta, gdy tymczasem za sprawą zagrywki znanego z gry nie tak dawno w LUK Politechnice Lublin środkowego Kamila Szaniawskiego, doprowadzili do remisu 21:21. W tym momencie w polu serwisowym Avii zameldował się Mateusz Rećko i to dzięki jego mocnemu serwisowi gospodarze przypieczętowali wygraną 25:21.

Początek drugiego seta rozpoczął się ponownie od prowadzenia miejscowych. Goście jednak nie zamierzali poddać się bez walki. Lechia objęła prowadzenie 7:5. W kolejnych akcjach trzymała dystans (9:7, 10:8, 12:9, 14:12, 15:13). Po autowym ataku Bartłomieja Janusa pojawił się remis 15:15. Końcówka partii należała do świdniczan. Mocne zagrywki, skuteczne bloki i atak ze środka Rafała Obermelera w ostatniej akcji przypieczętowały wygraną 25:22.

Bardzo emocjonująca była trzecia odsłona. Przez ponad połowę grę prowadzili gospodarze, którzy wygrywali s3:1, 8:4, 10:5, 11:6, 13:8, 14:10, 14:12. Ambitni goście zdołali jednak doprowadzić do remisu 16:16 i przejąć inicjatywę. Za sprawą dobrej gry drugiego rozgrywającego Jana Tomczaka Lechie objęła prowadzenie 19:17, 20:18. W końcówce to siatkarze Polskiego Cukru Avii zachwali więcej spokoju i szczególnie za sprawą będącego w dobrej formie Mateusza Rećki wygrali na przewagi 27:25. Atakujący świdniczan wybrany też został MVP spotkania.

Polski Cukier Avia Świdnik – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:21, 25:22, 27:25)

Polski Cukier Avia: Durski, Siwicki, Kosiba, Rećko, Obermeler, Kalinowski, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Machowicz, Seliga, Toma.

Lechia: Neroj, Janus, Stolc, Piotrowski, Szaniawski, Hendzelewski, Dzierżyński (libero) oraz Tomczak, Kulik, Baran, Sokołowski.

MVP: Mateusz Rećko (Polski Cukier Avia).