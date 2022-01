Polski Cukier Avia Świdnik – Olimpia Sulęcin 3:0. Udana rehabilitacja [ZDJĘCIA]

Gospodarze chcieli przede wszystkim zmazać plamę po porażce 2:3 w środku tygodnia na wyjeździe z ZAKSĄ Strzelce Opolskie. Żółto-niebiescy potrzebowali trzech setów aby udowodnić rywalowi swoją wyższość. – To był mecz, którego bardzo się obawialiśmy. Olimpia ma bardzo fajny zespół. Trochę mają pecha, wypadł im pierwszy rozgrywający. Obecny Artur Błażej bardzo dobrze wypełnia brak Bartosza Zrajkowskiego. Doskonale wiedzieliśmy, że jak pozwolimy im grać, to będziemy mieli duży problem. Udało nam się odrzucić rywala od siatki, co było kluczem do zwycięstwa. Również dobre przyjęcie miało wpływ na końcowy wynik. Myślę, że zespół z Sulęcina pokaże jeszcze na co go stać, powalczy o wejście do ósemki – ocenił spotkanie szkoleniowiec Polskiego Cukru Avii Witold Chwastyniak.

Polski Cukier Avia Świdnik – Olimpia Sulęcin 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

Polski Cukier Avia: Kosiba, Obermeler, Durski, Toma, Urbanowicz, Rećko oraz Kuś (libero), Guz (libero), Siwicki, Walewander, Machowicz.

Olimpia: Błażej, Wójcik, Cichosz-Dzyga, Godlewski, Krysiak, Lipiński oraz Pogłodziński (libero), Szymański, Polczyk, Turek.

MVP: Kamil Kosiba (Polski Cukier Avia).