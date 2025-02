Rolnicy z Lubelszczyzny o problemach polskiej wsi. Marta Wcisło wnosi poprawki do raportu UE

Rozwój obszarów wiejskich to fundament stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa żywnościowego – mówiła europosłanka Marta Wcisło podczas konferencji zorganizowanej z rolnikami. Przedstawiła poprawki do raportu Parlamentu Europejskiego dotyczącego polityki rolnej oraz odniosła się do problemu importu produktów spoza Unii Europejskiej.