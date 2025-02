TAURON PUCHAR POLSKI SIATKARZY: ChKS Chełm pokonał MCKiS Jaworzno 3:1

Do Chełma przyjechała czwarta ekipa PLS 1. Ligi. Jednak to gospodarze, którzy w lidze nie mają na siebie mocnych, byli faworytem środowej potyczki. Przyjezdni pokazali w pierwszym secie, że potrafią grać w siatkówkę.

Partia otwarcia zakończyła się wygraną MCKiS Jaworzno 25:20.

Porażka na otwarcie spotkania podziałała mobilizująco na podopiecznych Krzysztofa Andrzejewskiego. Mariusz Marcyniak i spółka zabrali się solidnie do pracy.

Miejscowi poprawili przyjęcie, zaczęli być skuteczni w ataku i bloku, dyktowali warunki. Wygrali do 21.

W trzecim i czwartym secie również górą byli chełmianie. Lider PLS 1. Ligi zwyciężył 25:18 i 25:19.

- Dobry wynik w TAURON Pucharze Polski jest dla nas w tym sezonie jednym z priorytetów - mówił przed środowym meczem szkoleniowiec ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

Pokonując ekipę z Jaworzna ChKS Chełm awansował do ćwierćfinału TAURON Pucharu Polski. Oznacza to, że kolejnym przeciwnikiem podopiecznych trenera Andrzejewskiego będzie czołowa drużyna PlusLigi, Aluron CMC Warta Zawiercie.

To aktualny wicemistrz Polski, świeżo upieczony ćwierćfinalista Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez byłego reprezentanta Polski Michała Winiarskiego wygrała wszystkie sześć spotkań w grupie C Ligi Mistrzów i z17 punktami awansowała bezpośrednio do 1/4 finału.

Do Chełma przyjadą gwiazdy polskiej i światowej siatkówki. Warto wymienić choćby takie nazwiska jak: Aaron Russell, Miguel Tavares, Jurij Gladyr, Bartosz Kwolek, Karol Butryn, Mateusz Bieniek.

Aluron CMC Warta to aktualny wicelider PlusLigi. Z 23 spotkań wygrał 18 spotkań. Warto też pamiętać, że zawiercianie to obrońca TAURON Pucharu Polski.

W poprzedniej edycji, po raz pierwszy w historii, triumfowali właśnie siatkarze Michała Winiarskiego. W wielkim finale wygrali 3:1 z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem.

Oprócz ChKS Chełm i zespołu z Zawiercia w ćwierćfinałach zagrają: Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Steam Hemarpol Norwid Częstochowa i WKS Czarni Radom.

Spotkania 1/4 finału rozegrane zostaną 18-19 lutego. Zwycięzcy zagrają w Final 4, w Krakowie.

ChKS Chełm - MCKiS Jaworzno 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:19)