W Janowie Lubelskim rozegrana została trzecia runda eliminacyjna turnieju Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Na najwyższym stopniu podium stanęli Agnieszka Gołofit i Michał Szust. Po drodze do finału para wygrała cztery spotkania. W decydującym starciu lubelski duet pokonał inną parę z Lublina: Aleksandra Romaniuk i Maciej Kuliński 2:1 (15:9, 10:15, 15:11). Jak się okazało, finał był spotkaniem dobrych znajomych. - Trenowaliśmy w takim zestawieniu, w jakim zagraliśmy mecz finałowy. To były takie mini sparingi - powiedziała Agnieszka Gołofit. - Maciek to mój najlepszy przyjaciel, znamy się od dziesięciu lat, cały czas widujemy się na boisku i poza - dodał Michał Szust.

Szust i Kuliński pierwotnie planowali wystąpić z innymi partnerkami. Ostatecznie zagrali z Agnieszką Gołofit i Aleksandrą Romaniuk. - Nie jesteśmy zawiedzeni porażką w finale, liczymy na rewanż podczas turnieju finałowego w Lublinie - stwierdził Maciej Kuliński.

Trzecie miejsce zajęli Tatiana Laptieva i Ivan Urban z Lublina, którzy pokonali Julię Kuśmierczyk i Marka Kozyrę z Janowa Lubelskiego 2:1 (7:15, 16:14, 15:13).

Finał Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, do którego awansują cztery najlepsze pary z turniejów eliminacyjnych, odbędzie się 2 września na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Poczekajce. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i finansowe: 2000 zł - za pierwsze, 1500 zł - za drugie i 1000 zł za trzecie miejsce.

Trzy dotychczasowe turnieje eliminacyjne: w Świdniku, Międzyrzecu Podlaskim i Janowie Lubelskim, wyłoniły już 12 par. Czwarty odbędzie się 19 sierpnia w Chełmie. Lista zgłoszeniowa jest wciąż otwarta, a chętni mogą zapisać się wypełniając elektroniczny formularz na stronie Fundacji im. Tomasza Wójtowicza. - Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. W Janowie zaczęło się deszczowo i odrobinę groźnie ze względu na zapowiadane burze. Szczęśliwie jednak w miarę rozwoju dnia i dzięki wielkiej determinacji uczestników dograliśmy turniej w pełnej obsadzie. Pozostaje tylko pogratulować sportowcom wspaniałej formy. Cieszy nas także, że turniej był częścią festiwalu kaszy „Gryczaki”, dzięki czemu zawodnikom dopingowała liczna widownia. Mamy nadzieję wrócić tu za rok - powiedział Paweł Markiewicz Fundacji im. Tomasza Wójtowicza, która jest organizatorem Bogdanka Beach Volley Cup.