Bogdanka LUK Lublin kontra PGE GiEK Skra Bełchatów. Trudno wskazać faworyta

Do Lublina przyjedzie obecnie trzecia drużyna PlusLigi. W poprzednim sezonie Skra zajęła dziewiątą lokatę po wygraniu rywalizacji z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Przed sezonem w kadrze dziewięciokrotnych mistrzów Polski doszło do rewolucji. Czy to wystarczy na miejsce na podium, zobaczymy?

Nastroje w klubie z Bełchatowa nie były ostatnio najlepsze. Przez dwa lata drużyna nie kwalifikowała się do fazy play-off PlusLigi. Na trenerskiej ławce zasiadł nowy szkoleniowiec, Gheorghe Cretu. Rumun wywalczył z reprezentacją Słowenii awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W zespole pozostali obaj rozgrywający, Grzegorz Łomacz i Wiktor Nowak, znany z występów w Avii Świdnik.

Nowymi atakującymi zostali reprezentant Iranu Amin Esmaeilnezhad oraz Krystian Walczak. Pierwszy przybył do Skry z włoskiej Serie A i ma duże szanse na to aby pretendować do roli gwiazdy PlusLigi. Jest też nowa czwórka przyjmujących, reprezentantów swoich krajów. To Serbowie Miran Kujundzić i Pavle Perić, Słoweniec Żiga Stern i Rumun David Dinculescu. Kujundzić i Stern grali już w PlusLidze, w Ślepsku Malow Suwałki. Na środku bloku grał będzie Michał Szalach. Nowy nabytek Skry rywalizował będzie z doświadczonymi Bartłomiejem Lemańskim i Łukaszem Wiśniewskim oraz młodym Mateuszem Nowakiem (21 lat). Z kolei na pozycji libero w PGE GiEK Skrze występował będzie 37-letni przyjmujący Rafał Buszek. Wspierać ma go Kajetan Marek.

Po trzech kolejkach bełchatowianie zajmują wysokie trzecie miejsce. Mają na koncie trzy wygrane: 3:1 z Indykpolem AZS Olsztyn, 3:0 z Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski oraz 3:2 z Treflem Gdańsk. Efekt? Osiem zdobytych punktów, o dwa więcej od lublinian. Obie ekipy sąsiadują w tabeli. Gospodarze środowej potyczki muszą znaleźć sposób na zatrzymanie irańskiego atakującego. W ostatnim spotkaniu z Treflem Amin Esmaeilnezhad zdobył 31 punktów. Z kolei w wygranym 3:1 w niedzielę meczu Bogdanki LUK Lublin z Barkom Każany Lwów najskuteczniejszy Wilfredo Leon - 19. Spotkanie w hali Globus będzie starciem w trzecie miejsce w tabeli.

Wyniki wtorkowych meczów 4. kolejki: Ślepsk Malow Suwałki - Trefl Gdańsk 1:3 (23:25, 25:22, 25:27, 21:25) * Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa 3:1 (25:19, 21:25, 25:14, 25:20).