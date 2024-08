Bogdanka LUK Lublin ma za sobą kolejny mecz kontrolny

Było to drugie spotkanie obu drużyn w minionym tygodniu. We wtorek, w Lublinie, zwyciężyli lublinianie 3:1. W rewanżu, w piątek w Rzeszowie górą byli gospodarze. Karol Kłos i spółka wygrali w pięciu setach (4:1). To niespotykany w rozgrywkach siatkarskich wynik. Trenerzy obu ekip umówili się bowiem na rozegranie pięciu pełnych partii.

Już w weekend Marcin Komenda i spółka wezmą udział w Memoriale Franciszka Ilczuka w Białymstoku. Gospodarzem zawodów będzie występująca w Tauron 1. Lidze ekipa REA BAS. W turnieju zagrają także grające w PlusLidze Ślepsk Malow Suwałki i Trefl Gdańsk.

Ostatnim sprawdzianem formy będzie zaplanowany do rozegrania w Lublinie na tydzień przed inauguracją nowego sezonu turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. To już trzecia edycja zawodów, które upamiętniają największego w historii Lubelszczyzny siatkarza, Tomasza Wojtowicza, mistrza olimpijskiego z Montrealu w 1976 roku, honorowego obywatela miasta Lublin. Obsada tegorocznego turnieju jest bardzo mocna. Do Lublina przyjadą mistrzowie Włoch i Polski: Sir Susa Vim Perugia oraz Jastrzębski Węgiel. Czwartym uczestnikiem będzie Asseco Resovia Rzeszów. W półfinale przeciwnikiem lublinian będą mistrzowie Italii.

Sezon 2024/2025 Bogdanka LUK Lublin rozpocznie 14 września od wyjazdowego meczu z wicemistrzem Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Do tej pory z lubelskim zespołem nie trenował reprezentacyjny przyjmujący Wilfredo Leon. Srebrny medalista olimpijski z Paryża po zakończeniu turnieju otrzymał kilkanaście dni urlopu.

Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin 4:1 (25:20, 25:21, 25:22, 18:25, 28:26)

Bogdanka LUK: Komenda, Malinowski, Sawicki, Tuinstra, Grozdanow, McCarthy, Hoss (libero) oraz Słotarski, Wachnik, Nowakowski, Zając i Czyrek (libero).